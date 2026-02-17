نوڈیرو:ٹھیکیدار سے مبینہ جھگڑا، پروونشل ہائی وے کا انجینئر زخمی
مسلم شرنے اعجاز ناریجو پرلاٹھیاں برسا دیں، اسپتال داخل، مقدمہ درج کرلیا گیاٹھیکیدار مرضی کرنا چاہتا ہے ، ناقص کام پر اعتراض کرنے پرقاتلانہ حملہ کیا، گفتگو
نوڈیرو (نمائندہ دنیا)نوڈیرو کے قریب تھانہ گڑھی خدا بخش بھٹو کی حدود گاؤں شاہی لبانو روڈ پر پروونشل ہائی ویز کے سب انجینئر اعجاز ناریجو اور ٹھیکیدار مسلم شر کے درمیان مبینہ جھگڑا اور ہاتھا پائی کے نتیجے میں سب انجینئر شدید زخمی ہوگیا، سب انجینئر اعجاز ناریجو کو لاٹھیاں لگیں، جس کے باعث وہ زخمی ہوا۔ انہیں نوڈیرو اسپتال منتقل کیا گیا، زخمی سب انجینئر نے تھانہ گڑھی خدا بخش بھٹو میں مقدمہ درج کرا دیا، تھانے میں گفتگو کرتے ہوئے اعجاز ناریجو نے الزام لگایا کہ ناقص کام پر اعتراض کرنے پر ٹھیکیدار مسلم شر نے اپنے بھائیوں کے ہمراہ قاتلانہ حملہ کیا۔
گاڑی اور نقد رقم چھین لی اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے کہا کہ وہ اپنی مرضی سے کام کریں گے ، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں، اعجاز ناریجو نے کہا کہ ان کی ٹھیکیدار سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں اور وہ محض اپنی سرکاری ذمہ داریاں ادا کر رہے تھے ۔ انہوں نے بلاول بھٹو زرداری، فریال تالپور اور پولیس کے اعلیٰ حکام سے مطالبہ کیا کہ واقعے کا نوٹس لے کر ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کی جائے اور انہیں انصاف فراہم کیا جائے۔