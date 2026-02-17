صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر:اشیائے خورونوش کی سرکاری قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری

  • کراچی
سکھر(بیورو رپورٹ)ضلعی انتظامیہ کی ہدایت پر بشریٰ منصور اسسٹنٹ کمشنر نیو سکھر نے ماہِ رمضان میں مہنگائی پر قابو پانے کے لیے اشیائے خورونوش کی سرکاری قیمتوں کا نوٹیفکیشن جاری کردیا۔۔۔

اعلامیے کے مطابق پرائس لسٹ پر سختی سے عملدرآمد کرایا جائے گا اور سرکاری نرخوں کی خلاف ورزی کرنے والے دکانداروں کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ انتظامیہ کا کہنا ہے کہ عوام کو ریلیف فراہم کرنا اولین ترجیح ہے ، اس لیے مقررہ قیمتوں سے زائد وصولی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے متعلقہ عملے کو ہدایت کی ہے کہ بازاروں میں باقاعدگی سے چیکنگ کو یقینی بنایا جائے اور شہریوں کی شکایات کے ازالے کے لیے فوری اقدامات کیے جائیں تاکہ رمضان المبارک میں عوام کو زیادہ سے زیادہ سہولت فراہم کی جاسکے ۔

 

