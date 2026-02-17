سکھر:ضلع کونسل ملازمین کی ہڑتال، دفاتر کوتالے لگا دیئے
چارٹر آف ڈیمانڈ کی منظوری کے لئے دفتر کے احاطے میں دھرنا، نعرے بازیباربار احتجاج کے باوجود مطالبات مانے نہیں جارہے ، دائرہ بڑھانے کا انتباہ
سکھر(بیورو رپورٹ)ضلع کونسل ایمپلائز لیبر یونین سکھر کے زیر اہتمام ملازمین کے جائز مطالبات تسلیم نہ کئے جانے سمیت ضلع کونسل میں جعلی بھرتیوں، ریٹائرڈ ملازمین کو درپیش مشکلات سمیت افسران کے ملازمین کیساتھ نامناسب رویئے کے خلاف دفاتر کی تالا بندی کرکے دفتری احاطے میں ملازمین کی بڑی تعداد نے دھرنا دیتے ہوئے شدید نعرے بازی کی، احتجاج کی قیادت ضلع کونسل ایمپلائز لیبر یونین سکھر کے صدر و آل پاکستان لوکل گورنمنٹ ورکرز فیڈریشن کے رہنما عبدالمجید جسکانی کررہے تھے ، جبکہ دیگر رہنما بھی شریک تھے ۔ اس موقع پر ان کا کہنا تھا کہ سندھ حکومت بالخصوص ضلع کونسل کے افسران کی ہٹ دھرمی کے باعث بلدیاتی ملازمین کے مسائل حل نہ ہونے سے ملازمین میں شدید بے چینی ہے۔
پر امن احتجاج کے باوجود ہمارے مطالبات تسلیم نہیں کیے جارہے ، ملازمین دن رات ادارے اور عوام کی خدمت کررہے ہیں لیکن انکے مسائل حل ہونے کے بجائے مزید اضافہ ہورہا ہے جو سراسر ظلم ہے ۔ رہنماؤں نے مزید کہا کہ ہمارے پر امن احتجاج اور بار بار آگاہی دینے کے بعد بھی ملازمین کے مسائل جوں کے توں ہیں جس پر دل برداشتہ ہوکر دفاتر کی تالا بندی اور کام چھوڑ احتجاج پر مجبور ہوئے ہیں۔ رہنماؤں نے بالا حکام سے ملازمین کیساتھ ہونیوالی ناانصافیوں کا نوٹس لیکر پیش کردہ چارٹر آف ڈیمانڈ منظوری کا مطالبہ کیا، بصورت دیگر احتجاج کا دائرہ وسیع کیا جائے گا جس کی تمام ذمہ داری متعلقہ محکمے پر عائد ہوگی۔