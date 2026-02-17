صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پیمرا ٹی وی پررمضان کے تقدس کی پامالی روکے ، تنظیم اسلامی

  • کراچی
پیمرا ٹی وی پررمضان کے تقدس کی پامالی روکے ، تنظیم اسلامی

پیغامِ امن کمیٹی کا رمضان ٹرانسمیشن کیلئے ضابطۂ اخلاق جاری کرنا خوش آئند عمل درآمدد یقینی بنایا جائے ۔ بعض چینلز فرقہ واریت پھیلا رہے ، شجاع الدین

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)پیمرا ٹی وی چینلز پر رمضان المبارک کے تقدس کو پامال ہونے سے روکے ۔ قومی پیغامِ امن کمیٹی کے اجلاس میں رمضان ٹرانسمیشن کے لیے ضابطۂ اخلاق جاری کرنا خوش آئند ہے ،اس پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے ۔ ان خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیرشجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کیا۔ اُنہوں نے کہا کہ اس ماہِ مبارک میں دن کا روزہ اور قرآن پاک کو پڑھنے ، سننے اورسمجھنے کے لیے قیام اللیل کا نسخہ کِیمِیا عطا فرمایا ہے ، تاکہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کو زیادہ سے زیادہ سمیٹا جا سکے ۔ لیکن گزشتہ چند برسوں سے بعض ٹی وی چینلز پر خصوصی رمضان ٹرانسمیشنزکے نام پر جس طرح بیہودگی، کھیل تماشا اور فرقہ واریت کو پھیلایا گیا، وہ انتہائی قابلِ مذمت ہے۔

انہوں نے کہا کہ علماء کرام اور قومی پیغامِ امن کمیٹی کا مل بیٹھ کر ضابطۂ اخلاق جاری کرنا سر آنکھوں پر، البتہ حقیقی ضرورت اس امر کی ہے کہ پیمرا تمام ٹی وی چینلز کو ایک ضابطۂ اخلاق کا پابند بنائے اور صرف ایسے پروگرامز کو نشر کرنے کی اجازت ہو جن میں دینی روح اور وقار کے مطابق مستند مواد پر مبنی گفتگو پیش کی جائے ۔ پھر یہ کہ فرقہ وارانہ گفتگو کرنے اور مناظرے کا انداز اپنا کر انتشار پھیلانے والوں پر پابندی عائد کی جائے ۔ اُنہوں نے کہا کہ سحر اور افطار کی مقدس ساعتوں میں غیر اخلاقی اور فحاشی پر مبنی اشتہارات اور پروگراموں پر بھی پابندی عائد کی جائے۔

 

