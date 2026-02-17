صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نان کسٹم پیڈ اشیاء کی اسمگلنگ میں ملوث 13 ملزمان گرفتار

  کراچی
نان کسٹم پیڈ اشیاء کی اسمگلنگ میں ملوث 13 ملزمان گرفتار

کراچی(اسٹاف رپورٹر)پاکستان رینجرز (سندھ) اور کسٹم انفورسمنٹ نے خفیہ معلومات کی بنیاد پر مشترکہ کارروائیاں کرتے ہوئے سکندر گوٹھ فینسی ویو اپارٹمنٹس اور گلشن معمار سے نان کسٹم پیڈ اشیاء کی اسمگلنگ میں ملوث۔۔۔

 13 ملزمان عبداللطیف، عزیزاللہ ، شرافت دین ، حاجی محمد، محمد الیاس ، شمس اللہ ، عمران ، محمد کامران، مرتضیٰ ولد جمالی، زبیر ولد نور احمد، محران ولد غلام جان، محمد حمدان ولد حاجی ثنا اللہ اور احسان اللہ ولد محمد رفیق کو گرفتار کر لیا۔گرفتار ملزمان کے قبضے سے بھاری مقدار میں اسمگل شدہ نان کسٹم پیڈ 1219 پیکٹس رائل کنگ گٹکا، 1058 پیکٹس صفینہ گٹکا، 2106 کلو گرام چھالیہ، 2 عدد بیگ سگریٹ، 96 کارٹن سگریٹ فلٹر راڈ، 2 کارٹن پان مصالحہ برآمد کیا گیا۔

 

