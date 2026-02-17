گاڑیوں کے الیکٹرونک پارٹس چوری کرنے والا کار سوار گروہ پکڑا گیا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)گاڑیوں کے 200 سے زائد پینل الیکٹرونک پارٹس چوری کرنے والا کار سوار گروہ پکڑا گیا۔تفصیلات کے مطابق کیماڑی ماڑی پور پولیس کی خفیہ اطلاع پر اہم ٹارگیٹڈ کارروائی کی گئی۔
پینل چوری کی وارداتوں میں ملوث دو رکنی گروہ گرفتار ہوا۔ملزمان سے اسلحہ اور زیر استعمال کار بھی برآمد کرلی گئی، ملزمان گھروں کے باہر کھڑی قیمتی گاڑیوں کے الیکٹرونک پارٹس چوری کرتے تھے ۔ملزمان گلشن، ڈیفنس، بہادرآباد، ناظم آباد سمیت مختلف پوش علاقوں میں وارداتیں کرتے تھے ۔گرفتار ملزمان سے 200 سے زائد الیکٹرونک پارٹس چوری کرنے کا انکشاف ہوا۔ ملزمان چوری کیے جانے والے الیکٹرونک پارٹس حب چوکی پر فروخت کرتے تھے ۔ گرفتار ملزمان کی فوٹیج بھی سوشل میڈیا پر آویزاں ہوچکی ہیں۔ ملزمان چوری کی وارداتوں میں کرائے کی کار کا استعمال کرتے تھے ۔ ملزمان کی شناخت زوہیب اور حسن کے نام سے ہوئی۔