جعلی پولیس افسر گرفتار،کرمنل ریکارڈ بھی بے نقاب
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سرجانی ٹاؤن میں پولیس نے جعلی پولیس افسر کو گرفتارکرلیا۔ ملزم کی شناخت ظفر خان کے نام سے ہوئی۔۔۔۔
ملزم اپنی تعیناتی کا بتا سکا نہ ہی سروس کارڈ پیش کرسکا۔ملزم نے پولیس کو بیان دیا کہ شوقیہ طور پر اور لوگوں کوڈرانے کیلئے یونیفارم پہنتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا مزید کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آگیا ۔گرفتار ملزم کے خلاف 2021 سے 2023 تک 6 مقدمات درج ہوئے ۔ 4 مقدمات حیدرآباد مکی شاہ اور2 کراچی ملیر کھوکراپار میں درج ہیں۔مقدمات اقدام قتل نارکوٹکس ایکٹ اور ڈکیتی کی دفعات کے تحت ہوئے ۔پولیس مقابلے اور ناجائز اسلحے کی دفعات کے تحت بھی مقدمات ہیں ۔