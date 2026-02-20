صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جعلی پولیس افسر گرفتار،کرمنل ریکارڈ بھی بے نقاب

  • کراچی
جعلی پولیس افسر گرفتار،کرمنل ریکارڈ بھی بے نقاب

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سرجانی ٹاؤن میں پولیس نے جعلی پولیس افسر کو گرفتارکرلیا۔ ملزم کی شناخت ظفر خان کے نام سے ہوئی۔۔۔۔

 ملزم اپنی تعیناتی کا بتا سکا نہ ہی سروس کارڈ پیش کرسکا۔ملزم نے پولیس کو بیان دیا کہ شوقیہ طور پر اور لوگوں کوڈرانے کیلئے یونیفارم پہنتا ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کا مزید کرمنل ریکارڈ بھی سامنے آگیا ۔گرفتار ملزم کے خلاف 2021 سے 2023 تک 6 مقدمات درج ہوئے ۔ 4 مقدمات حیدرآباد مکی شاہ اور2 کراچی ملیر کھوکراپار میں درج ہیں۔مقدمات اقدام قتل نارکوٹکس ایکٹ اور ڈکیتی کی دفعات کے تحت ہوئے ۔پولیس مقابلے اور ناجائز اسلحے کی دفعات کے تحت بھی مقدمات ہیں ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

سال رواں جرائم میں 50 فیصد کمی ریکارڈ

رمضان بازار سستی و معیاری اشیاء کی فراہمی کا اہم ذریعہ

رمضان المبارک میں عوام کو ریلیف پہلی ترجیح قرار

ضلع لودھراں، تینوں تحصیلوں میں 7 رمضان دسترخواں قائم

رمضان تزکیہ نفس کا جامع ترقیاتی پروگرام، کلثوم پراچہ

زکریا یونیورسٹی میں صوفی ورثے پر بین الاقوامی علمی نشست

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
پرویز مشرف‘ نواز شریف کا سچ اور جھوٹ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
بنگلہ دیشیوں کی بیداری
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کوئی اسے علاج کیوں مانے؟
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
استقبالِ رمضان المبارک
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
نیوندرے
آصف عفان
امیر حمزہ
قرآن کریم، بَعل اور ایران
امیر حمزہ