جیکب آباد:محکمہ آبپاشی کے ایکسین بیگاری ودیگر عملے پرسنگین الزامات
نہروں کی بھل صفائی کا ایک کروڑ سے زائد فنڈ ہضم، تمام کام کاغذوں تک محدود نہروں میں بدستور جھاڑ جھنکار، مٹی کے تودے اور کچرا موجود ہے ، مقامی کاشتکار
جیکب آباد (نمائندہ دنیا)ضلع جیکب آباد میں محکمہ آبپاشی کے ایکسین بیگاری و دیگر عملے پر سنگین الزامات سامنے آئے ہیں۔ ذرائع کے مطابق رواں ماہ فروری میں بھل صفائی کے نام پر ایک کروڑ 16 لاکھ 48 ہزار روپے سے زائد رقم جاری کی گئی، تاہم زمینی حقائق اس کے برعکس ہیں اور بیشتر مقامات پر صفائی کا کام نہ ہونے کے برابر ہے ۔ مقامی کاشتکاروں اور شہریوں کا کہنا ہے کہ نہروں میں بدستور جھاڑ جھنکار، مٹی کے تودے اور کچرا موجود ہے جس کے باعث پانی کی ترسیل شدید متاثر ہو رہی ہے ۔ کئی شاخوں میں پانی کی روانی کم ہونے سے زمینیں بنجر ہونے کا خدشہ ہے ۔ کسانوں کا الزام ہے کہ بھل صفائی صرف کاغذی کارروائی تک محدود رکھی گئی اور عملی طور پر کوئی مؤثر کام نہیں کیا گیا۔
ذرائع کا مزید کہنا ہے کہ ٹھیکیداروں کو ادائیگیاں مکمل کر دی گئیں جبکہ متعلقہ افسران نے نگرانی کے دعوے بھی کیے ، مگر ضلعی سطح پر کسی قسم کی شفافیت سامنے نہیں لائی گئی۔ شہری حلقوں نے اس معاملے کو مبینہ مالی بے ضابطگی قرار دیتے ہوئے اعلیٰ حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے ۔سماجی و زرعی تنظیموں نے خبردار کیا ہے کہ اگر نہروں کی فوری اور حقیقی صفائی نہ کی گئی تو آنے والے سیزن میں پانی کی شدید قلت رہے گی ۔عوامی حلقوں نے وزیراعلیٰ سندھ اور سیکریٹری آبپاشی سے مطالبہ کیا کہ معاملے کی شفاف انکوائری کروا کر ذمہ داران کے خلاف کارروائی کی جائے اور ضلع میں نہروں کی ازسرِ نو صفائی یقینی بنائی جائے۔