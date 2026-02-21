صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سجاول:18موٹر سائیکلیں، سوزوکی، رکشہ برآمد، ملزم گرفتار

  • کراچی
سجاول:18موٹر سائیکلیں، سوزوکی، رکشہ برآمد، ملزم گرفتار

مختلف کارروائیوں کے دوران مسروقہ گھریلو سامان بھی قبضے میں لیا گیاپریس کانفرنس کے دوران گرفتاری، برآمد سامان کی تفصیلات بتائی گئیں

بدھوتالپر (نامہ نگار)سجاول پولیس کی مختلف کارروائیوں میں لاکھوں روپے مالیت کی 18 سے زائد موٹر سائیکلیں، ایک سوزوکی، ایک لوڈر رکشہ مع فریج و گھریلو سامان، 11 عدد قیمتی ٹچ اسکرین موبائلز اور موٹر سائیکلوں کے پارٹس برآمد کرلیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کرمنلز کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت تھانہ سجاول پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، ایس ایس پی سجاول علینہ راجپر کی جانب سے اسپیشل تشکیل کردہ کرائم فائٹر ٹیم جن میں ڈی ایس پی سجاول ، ایس ایچ او سجاول، سی آئی اے سجاول بشمول پیشہ ورانہ زیر تربیت ڈی ایس پی یو ٹی پر مشتمل ٹیم نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔

ڈی ایس پی یوٹی نے دوران فیلڈ ٹریننگ پولیسنگ کے تفتیشی و انتظامی امور سے بہت کچھ سیکھا، تھانہ سجاول پر ٹیم کے افسران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے مختلف کارروائیوں میں ملوث کرمنل گینگ کے اہم کارندے کی گرفتاری اور ان سے برآمد کی گئی لاکھوں روپے مالیت کی مسروقہ چھوٹی بڑی گاڑیوں، ٹچ اسکرین موبائل فونز اور دیگر گھریلو سامان کی تفصیل سے متعلق میڈیا کو بریفننگ دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد سیوریج اپ گریڈیشن کا 23 ارب کا پیکیج شروع، دومراحل میں تکمیل جون 2027 تک ہوگی

کمشنر کا جھنگ کا دورہ، سویٹ ہوم کے بچوں میں تحائف تقسیم

ٹوبہ : ڈی سی کا رمضان نگہبان بازار کا دورہ، انتظامات کا جائزہ لیا

چنیوٹ:سلمیٰ بٹ کا رمضان بازار اور نگہبان پروگرامز کا دورہ

ڈی جی ایف ڈی اے کی شہری مسائل حل کرنے کی ہدایت

ڈی سی کا رمضان سہولت بازار جھنگ روڈ کا دورہ، قیمتوں کا جائزہ

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ