سجاول:18موٹر سائیکلیں، سوزوکی، رکشہ برآمد، ملزم گرفتار
مختلف کارروائیوں کے دوران مسروقہ گھریلو سامان بھی قبضے میں لیا گیاپریس کانفرنس کے دوران گرفتاری، برآمد سامان کی تفصیلات بتائی گئیں
بدھوتالپر (نامہ نگار)سجاول پولیس کی مختلف کارروائیوں میں لاکھوں روپے مالیت کی 18 سے زائد موٹر سائیکلیں، ایک سوزوکی، ایک لوڈر رکشہ مع فریج و گھریلو سامان، 11 عدد قیمتی ٹچ اسکرین موبائلز اور موٹر سائیکلوں کے پارٹس برآمد کرلیے گئے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق کرمنلز کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت تھانہ سجاول پولیس نے مختلف کارروائیوں کے دوران اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں، ایس ایس پی سجاول علینہ راجپر کی جانب سے اسپیشل تشکیل کردہ کرائم فائٹر ٹیم جن میں ڈی ایس پی سجاول ، ایس ایچ او سجاول، سی آئی اے سجاول بشمول پیشہ ورانہ زیر تربیت ڈی ایس پی یو ٹی پر مشتمل ٹیم نے اہم کامیابیاں حاصل کی ہیں۔
ڈی ایس پی یوٹی نے دوران فیلڈ ٹریننگ پولیسنگ کے تفتیشی و انتظامی امور سے بہت کچھ سیکھا، تھانہ سجاول پر ٹیم کے افسران نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے پولیس کی جانب سے مختلف کارروائیوں میں ملوث کرمنل گینگ کے اہم کارندے کی گرفتاری اور ان سے برآمد کی گئی لاکھوں روپے مالیت کی مسروقہ چھوٹی بڑی گاڑیوں، ٹچ اسکرین موبائل فونز اور دیگر گھریلو سامان کی تفصیل سے متعلق میڈیا کو بریفننگ دی۔