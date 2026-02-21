صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سابق کمشنر میرپور خاص کیخلاف اینٹی کرپشن عدالت میں مقدمہ درج

  کراچی
عظمت علی ایڈووکیٹ نے سی آر پی سی دفعہ200کے تحت مقدمہ درج کرایا فیصل عقیلی کے خلاف اینٹی کرپشن سندھ میں متعدد انکوائریاں بھی جاری ہیں

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)سابق کمشنر میرپورخاص فیصل عقیلی کیخلاف اینٹی کرپشن عدالت حیدرآباد میں مقدمہ درج کرادیا گیا، فیصل عقیلی کیخلاف سندھ اینٹی کرپشن میں متعدد انکوائریاں بھی جاری ہیں ، وقاص باجوہ ایڈووکیٹ کی جانب سے عظمت علی ایڈووکیٹ نے حیدرآباد میں اینٹی کرپشن عدالت میں سی آر پی سی دفعہ200کے تحت مقدمہ درج کرایا تھا ، سابق کمشنر جوکہ گریڈ 20کے افسر ہیں انہیں عہدے سے بھی ہٹادیا گیا تھا۔

جبکہ فیصل عقیلی کیخلاف اینٹی کرپشن سندھ میں متعدد انکوائریاں جاری ہیں فرانزک لیب پروجیکٹ میں کرپشن ، ورلڈ بینک کی گاڑیوں کے غلط استعمال کے الگ الگ مقدمات بھی محکمہ اینٹی کرپشن میں زیر التوا ہیں۔ اس کے علاوہ کمشنر میرپورخاص نے اینٹی کرپشن کمیٹی ٹو کا اجلاس دو مرتبہ منسوخ بھی کیا ، ادھر میرپورخاص ڈویژن میں ریونیو ریکارڈ میں مبینہ بے ضابطگیوں کی شکایت بھی کی گئی ہے۔

 

