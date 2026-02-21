صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

روہڑی:احترام رمضان آرڈی نینس کی مبینہ خلاف ورزی جاری

  • کراچی
روہڑی:احترام رمضان آرڈی نینس کی مبینہ خلاف ورزی جاری

روہڑی(نمائندہ دنیا)ضلع سکھر کی تحصیل روہڑی ونواح میں احترامِ رمضان آرڈی نینس کی مبینہ خلاف ورزی جاری ہے ، پہلے روزے کے بعد دوسرے روزے کو بھی ہوٹل کھلے رہے۔

 ذرائع کے مطابق روہڑی، کندھرا اور جھانگڑو تھانوں کی حدود میں روزے کے اوقات کے دوران متعدد ہوٹل اور کھانے پینے کے مراکز بدستور کھلے رہے جہاں پردے کی آڑ میں اشیائے خور و نوش فروخت کی جاتی رہیں، عینی شاہدین کے مطابق کئی مقامات پر بظاہر ہوٹلوں کے شٹر جزوی طور پر بند رکھے گئے ، تاہم اندرونی راستوں سے گاہکوں کی آمد و رفت جاری رہی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
سیاسی جماعت یا فورس؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
مقامی اور عالمی عقلمندی
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دوزخ کا سفر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسرائیلی جارحیت کا نیا نشانہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
وطن کی فکر کر ناداں
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
کرپشن‘ اشرافیہ اور میرٹ کی پامالی
جاوید حفیظ