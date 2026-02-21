روہڑی:احترام رمضان آرڈی نینس کی مبینہ خلاف ورزی جاری
روہڑی(نمائندہ دنیا)ضلع سکھر کی تحصیل روہڑی ونواح میں احترامِ رمضان آرڈی نینس کی مبینہ خلاف ورزی جاری ہے ، پہلے روزے کے بعد دوسرے روزے کو بھی ہوٹل کھلے رہے۔
ذرائع کے مطابق روہڑی، کندھرا اور جھانگڑو تھانوں کی حدود میں روزے کے اوقات کے دوران متعدد ہوٹل اور کھانے پینے کے مراکز بدستور کھلے رہے جہاں پردے کی آڑ میں اشیائے خور و نوش فروخت کی جاتی رہیں، عینی شاہدین کے مطابق کئی مقامات پر بظاہر ہوٹلوں کے شٹر جزوی طور پر بند رکھے گئے ، تاہم اندرونی راستوں سے گاہکوں کی آمد و رفت جاری رہی۔