میرپور خاص:خاتون سے زیادتی کے الزام پرمعطل تھانیدار برطرف
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)سابق (ایس ایچ او)مہران تھانہ میر خادم حسین ٹالپور کے خلاف خاتون سے زیادتی کے سنگین الزامات ثابت ہونے پر انہیں ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔
ڈی آئی جی پولیس میرپورخاص رینج فیصل عبداللہ چاچڑ نے برطرفی کا سرکاری خط جاری کر دیا ہے ۔انکوائری رپورٹ میں سابق ایس ایچ او کو قصوروار قرار دیا گیا ہے ۔ عالیہ نامی خاتون نے 22 اکتوبر 2025 کو تھانے لے جانے کے دوران ان پر زیادتی کا الزام عائد کیا تھا، جس کی بنیاد پر 24 اکتوبر 2025 کو ایس ایس پی کی ہدایت پر انہیں معطل کر دیا گیا تھا۔ شوکاز نوٹس کے بعد سماعت میں ان کی وضاحت غیر تسلی بخش پائی گئی، جبکہ انکوائری کے دوران انہوں نے جرم کا اعتراف بھی کیا۔ برطرف افسر کو فیصلے کے خلاف 30 دن میں اپیل دائر کرنے کا حق بھی دے دیا گیا ہے۔