سکھر:پولیس ویلفیئر کی دکانیں تحویل میں لینے کیخلاف شدید احتجاج
پولیس انتظامیہ کی اس کارروائی سے ہمیں شدید مالی نقصان پہنچا ہے ، تاجر رہنمارمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ اقدام انتہائی غیرمنصفانہ وظالمانہ، گفتگو
سکھر(بیورو رپورٹ)شہر میں قائم پولیس ویلفیئر کی دکانوں کو تحویل میں لینے کے خلاف دکانداروں اور تاجروں نے شدید احتجاج کیا ہے ۔ تاجر رہنماؤں کا کہنا ہے کہ پولیس انتظامیہ کی اس کارروائی سے انہیں شدید مالی نقصان پہنچا ہے اور رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں یہ اقدام انتہائی غیرمنصفانہ اور ظالمانہ ہے ۔احتجاجی دکانداروں نے پولیس انتظامیہ سے اپیل کی کہ انہیں سپریم کورٹ میں درخواست دائر کرنے کے لیے مناسب وقت فراہم کیا جائے ۔ ان کا موقف ہے کہ وہ تمام قانونی تقاضوں پر عمل پیرا ہیں اور عدالت عظمیٰ سے انصاف کے حصول کے خواہاں ہیں۔اس موقع پر دکانداروں نے ملک کی اعلیٰ قیادت سے بھی مدد کی اپیل کرتے ہوئے کہاہم صدر پاکستان آصف علی زرداری، آرمی چیف، اور چیف جسٹس پاکستان سے پرزور اپیل کرتے ہیں کہ وہ رمضان المبارک کے مقدس مہینے میں تاجروں کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی کا فوری نوٹس لیں۔مظاہرین نے آل پاکستان انجمن تاجران کے سرپرست اعلی حاجی محمد ہارون میمن سے بھی اپیل کی کہ وہ اس معاملے میں مداخلت کریں اور متاثرہ تاجروں کو انصاف کی فراہمی کے لیے وقت دلوائیں۔ تاجروں کا کہنا تھاہم قانونی جنگ لڑنے کے لیے پرعزم ہیں اور سپریم کورٹ سے رجوع کر رہے ہیں، لیکن اس کے لیے ہمیں تھوڑا وقت چاہیے ۔