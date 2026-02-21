آوارہ کتوں کے حملے ، پی ٹی آئی کااقدامات کا مطالبہ
سندھ حکومت نے شہر کو لاوارث چھوڑ دیا ،دو ماہ میں 5 ہزار کیسز رپورٹ ریبیز ویکسین کی قلت شہریوں کو مزید خطرے میں ڈال رہی ، حسنین چوہان
کراچی (اسٹاف رپورٹر)کراچی میں آوارہ کتوں کے بڑھتے حملوں اور سگ گزیدگی کے تشویشناک واقعات پر پاکستان تحریک انصاف انصاف لائرز فورم کراچی کے رہنما ایڈووکیٹ حسنین علی چوہان نے حکومت کی شدید غفلت اور عدم دلچسپی پر کڑی تنقید کی اور فوری ہنگامی اقدامات کا مطالبہ کیا ۔ ایڈووکیٹ حسنین علی چوہان نے کہا کہ کراچی جیسے بڑے شہر میں شہریوں کو بنیادی تحفظ فراہم کرنا ریاست کی اولین ذمہ داری ہے مگر بدقسمتی سے اس سنگین مسئلے کو مسلسل نظر انداز کیا جا رہا ہے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ میں گزشتہ 18 برسوں سے پیپلزپارٹی کی حکومت قائم ہے اور میئر کراچی بھی اسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں لیکن عملی اقدامات کہیں نظر نہیں آتے اور شہر کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔
انہوں نے دعویٰ کیا کہ سرکاری اعداد و شمار اور مختلف اسپتالوں کی رپورٹس کے مطابق سال 2025 کے دوران کراچی میں سگ گزیدگی کے 30 ہزار سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے جبکہ سال 2026 کے ابتدائی دو ماہ میں ہی 5 ہزار سے زائد شہری آوارہ کتوں کے کاٹنے سے متاثر ہو چکے ہیں جو صورتحال کی سنگینی کا واضح ثبوت ہے ۔ ان کے مطابق متاثرین میں بڑی تعداد بچوں، خواتین اور بزرگ شہریوں کی ہے جو ناقص انتظامات اور ویکسین کی قلت کے باعث شدید ذہنی اور جسمانی اذیت کا شکار ہو رہے ہیں جبکہ سرکاری اسپتالوں میں ریبیز ویکسین کی قلت شہریوں کی جانوں کو مزید خطرے میں ڈال رہی ہے ۔