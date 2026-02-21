غزہ امن فورس کیلئے فوج بھیجنا ملکی سلامتی کیلئے خطرناک، تنظیم اسلامی
حکومت پاکستان فی الفور غزہ بورڈ آف پیس کی رکنیت سے دستبرداری کااعلان کرےامریکہ نے اسرائیلی مفادات کے تحفظ کیلئے 10ارب ڈالر کاعلان کیا، شجاع لدین
حیدر آباد (بیورو رپورٹ)حکومت پاکستان فی الفور غزہ بورڈ آف پیس کی رکنیت سے دستبرداری کا اعلان کرے ۔ اگر پاکستان کا نام نہاد بین الاقوامی امن فورس برائے غزہ کے لیے فوجی دستے فراہم کیے تو یہ ملکی سلامتی کے لیے انتہائی تشویش ناک بلکہ خطرناک ہوگا۔ اِن خیالات کا اظہار امیر تنظیم اسلامی شجاع الدین شیخ نے بیان میں کیا۔ واشنگٹن میں غزہ بورڈ آف پیس کے پہلے اجلاس میں پاکستان کے وزیراعظم شہباز شریف کی شرکت پر تبصرہ کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ وزیراعظم نے حسبِ معمول ٹرمپ کی تعریفوں کے پل باندھے اور اسے ایک نجات دہندہ قرار دیا۔ دوسری طرف ٹرمپ نے بھی وزیراعظم پاکستان کو گلے لگایا اور فیلڈ مارشل کی خوب ستائش کی۔ ٹرمپ نے اجلاس میں شریک مسلم ممالک سے کم و بیش 20ہزار فوجیوں پر مشتمل بین الاقوامی امن فورس کے قیام کا اعلان کیا، جو رفح میں تعینات ہوگی۔
ٹرمپ نے یہ بھی اعلان کیا کہ امریکہ خود اسرائیلی مفادات کے تحفظ کے اِس منصوبے کیلئے ابتدائی طور پر 10ارب ڈالر دے گا۔ امیرتنظیم نے کہا کہ پاکستان کے محکمہ خارجہ کے ترجمان کے مطابق پاکستان اِس بین الاقوامی فورس کا حصہ بن کر فوجی دستے بھی بھیجنے پر غور کر سکتا ہے ، لیکن مجاہدین کو غیرمسلح کرنے کی کسی مہم میں حصہ نہیں لے گا، جو انتہائی مضحکہ خیز بیان ہے ۔ اگر پاکستان اِس فورس کا حصہ بنتا ہے تو یہ ملکی سلامتی کے لیے انتہائی خطرناک ہوگا کیونکہ اسرائیل، امریکہ اور بھارت تینوں پاکستان کے ایٹمی اور میزائل پروگرامز کو ناقابلِ تلافی نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔