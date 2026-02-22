محراب پور:دشمنی پرفائرنگ سے کانسٹیبل سمیت 6افراد زخمی
مسلح افراد کا گاؤں سنہری میں گھس کرحملہ، بھاری پولیس نفری پہنچ گئیغربت اور گھریلو مسائل سے تنگ 2نوجوانوں نے زندگی کا خاتمہ کرلیا
محراب پور(نمائندہ دنیا)دشمنی پر مسلح افراد نے گاؤں پر فائرنگ کردی، جس سے کانسٹیبل سمیت6 افراد زخمی ہوگئے ، واقعہ کورائی تھانے کی حدود گاؤں سنہری میں پیش آیا، جہاں پر مسلح افراد نے گاؤں میں داخل ہوکر اندھا دھند فائرنگ کی، جس کی زد میں پولیس کانسٹیبل علی بخش سیٹھار اور 5 مقامی افراد شریف نونڈر، معشوق نونڈر، زوہیب نونڈر، ریاض نونڈر اور گلن نونڈر آگئے جنہیں مورو اور نواب شاہ کے اسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا، جبکہ پولیس کانسٹیبل کونواب شاہ اسپتال سے حالت نازک ہونے کے باعث کراچی منتقل کر دیا گیا ہے ، واقعے کی اطلاع ملنے پر ایس ایس پی نوشہرو فیروز میر روحل کھوسو بھاری پولیس نفری کے ہمراہ موقع پر پہنچ گئے اور علاقے کا گھیراؤ کر لیا، زخمی شریف نونڈر کے مطابق سال 2004 میں ان کا چانڈیو برادری سے جھگڑا ہوا تھا جس کا فیصلہ بھی ہوگیا تھا۔
اب 22 سال بعد سکندر نونڈر جیل سے رہا ہوکر گاؤں پہنچا تو بدلے کے لئے چانڈیو برادری کے لوگوں نے حملہ کیا ہے۔ دوسری جانب غربت اور گھریلو مسائل سے دلبرداشتہ 2نوجوانوں نے پھندا اور زہریلی دوا کھا کر زندگی کے چراغ گل کرلئے ، خودکشی کاپہلاواقعہ نوشہرو فیروز پولیس تھانہ کی حدود میں حبیب چوک پرہوا جہاں بیروزگاری سے دلبرداشتہ نوجوان نادر علی سومرو نے گلے میں پھندا لگا کر خودکشی کرلی، دوسراواقعہ کنڈیارو تھانے کی حدود گاؤں شیر محمد جوگی میں ہوا جہاں پر ممتاز جوگی نامی نوجوان نے گھریلو مسائل سے دلبرداشتہ ہوکر زہریلی کیٹرے مار دوا کھا کر خودکشی کرلی۔