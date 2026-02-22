صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد، محراب پور میں حادثات واقعات، بچی ہلاک، متعدد زخمی

  • کراچی
جیکب آباد، محراب پور(نمائندگان دنیا) جیکب آباد کی اے ڈی سی کالونی میں گھر کے قریب نہر میں عبدالمالک دشتی کی 5سالہ بیٹی علیزہ ڈوب گئی۔

 جسے نہر سے نکال کر فوری ہسپتال پہنچایا گیا جہاں ڈاکٹر نے فوت ہونے کی تصدیق کی۔ جبکہ ہالانی تھانے کی حدود میں قومی شاہراہ پر گاؤں قابل منگریو کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے کار سوار محمد ارشد سمیت ڈیپر برادری سے تعلق رکھنے والے 4 افراد زخمی ہوگئے ، قومی شاہراہ پر دوسرے حادثے میں ٹرالر کی ٹکر سے ویگن میں سوار 2بچوں ، 3خواتین سمیت 10افراد زخمی ہوئے زخمیوں کو موٹر وے اور مقامی پولیس نے اسپتال منتقل کیا۔

 

