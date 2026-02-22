گھوٹکی:مغوی تبلیغی کارکن 3دن بعد زخمی حالت میں بازیاب
متاثرہ شخص کا کوئٹہ سے تعلق، ڈہرکی کے قریب سے اٹھا کر تشدد کیا گیاشرپسند عناصر نے داڑھی بھی کاٹ دی، ملزمان کٹہرے میں لانے کا مطالبہ
گھوٹکی (نامہ نگار)ضلع گھوٹکی کے نواحی علاقے ڈہرکی کے قریب واقع ایک دیہی بستی سے تعلق رکھنے والے تبلیغی جماعت کے ایک کارکن کو نامعلوم افراد نے اغوا کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنایا۔ متاثرہ شخص کا تعلق کوئٹہ سے بتایا جاتا ہے ، جو تبلیغی سرگرمیوں کے سلسلے میں سندھ آیا ہوا تھا۔ ذرائع کے مطابق متاثرہ شخص کو مقامی مسجد سے اغوا کیا گیا اور تین روز تک غیر انسانی تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ مذہبی منافرت کے تحت اس کی داڑھی بھی کاٹ دی گئی۔ تین دن بعد وہ قریبی گنے کے کھیتوں سے نیم بے ہوشی کی حالت میں ملا۔ متاثرہ شخص کو فوری طبی امداد فراہم کی گئی، بعد ازاں بہتر علاج کے لیے کوئٹہ روانہ کر دیا گیا۔ عینی شاہدین کا کہنا ہے کہ پولیس کو بروقت اطلاع دینے کے باوجود فوری کارروائی نہیں کی گئی، جس پر شہریوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔
اہلِ علاقہ نے مطالبہ کیا ہے کہ اغوا اور تشدد میں ملوث عناصر کو فوری گرفتار کر کے قانون کے کٹہرے میں لایا جائے ۔ ادھر علامہ راشد محمود سومرو نے واقعے کا نوٹس لیتے ہوئے مدینہ منورہ سے متعلقہ ضلعی قیادت کو ہدایت کی کہ فوری طور پر تھانے پہنچ کر قانونی کارروائی کی پیروی کی جائے ۔ انہوں نے کہا کہ تبلیغی جماعت کے کارکنوں کے ساتھ کسی بھی قسم کی زیادتی ناقابلِ برداشت ہے ۔ جمعیت علماء اسلام کی ضلعی قیادت نے مظلوم کارکن کے اہلِ خانہ سے اظہارِ یکجہتی کرتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔