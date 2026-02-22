صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سندھ کی بیشتر ملوں کا کرشنگ بند کرنے کا اعلان، نوٹس جاری

  • کراچی
صوبے میں کرشنگ سیزن انتہائی مختصر، چینی کی پیداوار میں نمایاں کمی کاخدشہبعض ملوں نے گنا سپلائی کمی کو جواز بنایا، کاشتکار شدید مالی مشکلات سے دوچار

پنگریو (نامہ نگار)سندھ میں رواں سال شوگر کرشنگ سیزن غیر معمولی طور پر مختصر ہو گیا ہے اور صوبے کی اکثر شوگر ملوں نے باقاعدہ نوٹس جاری کرتے ہوئے کرشنگ کا عمل بند کرنے کا اعلان کر دیا ہے ، جس کے باعث چینی کی مجموعی پیداوار میں نمایاں کمی کا خدشہ پیدا ہو گیا ہے جبکہ گنے کے کاشتکار شدید مالی مشکلات سے دوچار ہیں۔ذرائع کے مطابق کئی اضلاع میں شوگر ملیں طے شدہ مدت سے قبل ہی بند ہو گئیں۔شوگرکین انڈسٹری سے وابستہ حلقوں کا کہنا ہے کہ اس سال گنے کی کاشت کا رقبہ کم رہا، پانی کی قلت، موسمی تغیرات اور اخراجات میں اضافے نے فی ایکڑ پیداوار کو متاثر کیا۔ نتیجتاً ملوں کو مطلوبہ مقدار میں گنا دستیاب نہ ہو سکا جس کے باعث کرشنگ سیزن سکڑ کر رہ گیا۔رپورٹس کے مطابق بعض ملوں نے گنے کی کم سپلائی اور بڑھتی ہوئی پیداواری لاگت کو بنیاد بنا کر کرشنگ روک دی۔

جبکہ کچھ ملوں نے مالی مسائل اور مارکیٹ کی غیر یقینی صورتحال کو بھی جواز قرار دیا۔ ماہرین کے مطابق سیزن کے مختصر ہونے سے چینی کی پیداوار میں کمی واقع ہوگی جس سے آئندہ مہینوں میں مارکیٹ میں قیمتوں میں اضافے کا خدشہ ہے ۔ادھر گنے کے کاشتکاروں نے شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ملوں کی قبل از وقت بندش کے باعث بعض کاشتکاروں کی تیار فصل کھیتوں میں ہی رہ گئی ہے ۔ کاشتکاروں کے مطابق انہوں نے بیج، کھاد، زرعی ادویات، آبپاشی، مزدوری اور ٹرانسپورٹ پر بھاری سرمایہ خرچ کیا مگر انہیں دوہرا نقصان اٹھانا پڑ رہا ہے۔

 

