حیدر آباد:رمضان المبارک کے دوران ناجائز منافع خور سرگرم

  • کراچی
ضلعی انتظامیہ ومارکیٹ کمیٹی سرکاری نرخوں پر عملدرآمد کروانے میں ناکامفروٹ فروشوں، قصابوں نے نرخ نامہ نظر انداز کردیا، 5لاکھ روپے جرمانہ

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)حیدرآباد میں رمضان المبارک میں ناجائز منافع خور سرگرم ہوگئے ۔ضلعی انتظامیہ اور مارکیٹ کمیٹی سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد کروانے میں ناکام نظر آئی۔ ضلعی انتظامیہ نے جو سرکاری لسٹ جاری کی، اس پر عمل کرانے کیلئے مختلف ٹیمیں تشکیل دیں مگر فروٹ کے تاجر اور دیگر اشیائے خورونوش اور قصابوں نے سرکاری نرخ نظر انداز کردئیے ہیں، دوسری جانب ضلعی انتظامیہ نے مختلف مارکیٹوں، سبزی و فروٹ منڈیوں، کریانہ اسٹورز اور دیگر کاروباری مراکز کا دورہ کرکے سرکاری نرخ ناموں پر عملدرآمد کو یقینی بنانے کے لیے چیکنگ کی۔

دعویٰ کیا کہ حیدرآباد ڈویژن کے تمام اضلاع میں مجموعی طور پر 829 انسپیکشنز کی گئیں، جن کے دوران 206 خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں۔ گراں فروشوں پر مجموعی طور پر 4 لاکھ 97 ہزار 100 روپے جرمانہ عائد کیا گیا جبکہ 41 وارننگز جاری کی گئیں۔ جامشورو میں 98 انسپیکشنز کے دوران 20 خلاف ورزیاں سامنے آئیں 26 ہزار روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ بدین میں 83 انسپیکشنز کے دوران 17 خلاف ورزیاں سامنے آئیں اور 16 ہزار 200 روپے جرمانہ عائد کیا گیا۔ٹھٹھہ میں 69 انسپیکشنز کے دوران 16 خلاف ورزیاں رپورٹ ہوئیں اور 31 ہزار 500 روپے جرمانہ کیا گیا۔

 

