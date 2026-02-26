صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مقابلے کے بعد 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

  • کراچی
مقابلے کے بعد 4 ملزمان زخمی حالت میں گرفتار

کراچی (اسٹاف رپورٹر) سپر مارکیٹ اورعزیزآباد پولیس نے مختلف کارروائیاں کرتے ہوئے اسٹریٹ کرائمز میں ملوث 4مبینہ زخمی ملزمان کو گرفتار کرکے۔۔۔

 ان کے قبضے سے 2 ٹی ٹی پستول بمعہ راؤنڈز، 4موبائل فونز،2 موٹر سائیکلیں اور2 عدد 30بور پستول بمعہ 4 راؤنڈزبرآمدکرلیے ۔منگل کو ترجمان ایس ایس پی سینٹرل کے مطابق گرفتار زخمی ملزمان میں فیصل عرف ایرانی ولد میر بخش ، محمد عاصم ولد ارشد علی ،بابر علی ولد علی گوہر ، شریف ولد مٹھل شامل ہیں۔پولیس نے ملزمان کو تھانہ عزیزآباد کی حدود کراچی اکیڈمی بلاک 2اور فٹبال گراؤنڈ کے قریب پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کیا ہے ۔پولیس نے زخمی ملزمان کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سکیورٹی الرٹ شہر بھر میں ناکے کیمروں سے نگرانی

انسدادِ ڈینگی اقدامات تیز،محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

رجسٹرڈ محنت کشوں میں 10ہزار روپے کی تقسیم جاری

مین ہولز کی جیو ٹیگنگ 28 فروری تک مکمل کرنے کا حکم

روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی تلقین

گرانفروشی پر کریک ڈاؤن، 6 دکاندار گرفتار، 7 دکانیں سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی