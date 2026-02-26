صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

شاہ فیصل کالونی دھماکا، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ جاری

  • کراچی
شاہ فیصل کالونی دھماکا، بم ڈسپوزل اسکواڈ کی رپورٹ جاری

کراچی(این این آئی)شاہ فیصل کالونی میں ہونے والے دھماکے کے حوالے سے بم ڈسپوزل اسکواڈ نے اپنی رپورٹ جاری کر دی ہے جس میں انکشاف کیا گیا ہے کہ دھماکا حادثاتی تھا اور اس میں کوئی بارودی مواد یا بم شامل نہیں تھا۔

رپورٹ کے مطابق دھماکا مکان نمبر ڈی-453 میں اسپلٹ اے سی سے پیدا ہونے والی گیس لیکیج کی وجہ سے ہوا۔دھماکے کے وقت برقی چنگاری نے لیک ہونے والی گیس کو بھڑکا دیا، جس سے دھماکا ہوا۔ واقعے کے فوری بعد ایس پی شاہ فیصل کالونی، فیصل خان نے بھی بتایا تھا کہ دھماکا موبائل فون کی دکان میں موجود سیوریج کی گیس کے بھڑکنے کے باعث ہوا تھا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

7تحصیلوں میں پیرا انفورسمنٹ اسٹیشنز کے قیام کی منظوری 8 کروڑ لاگت آئے گی

تمام تحصیل ہسپتالوں کو آئی ایس او سرٹیفائیڈ کروانے کی ہدایت

آئی جی پنجاب ریموٹ سرچ پارک چشمہ کا دورہ،سکیورٹی بریفنگ

یونیورسٹی آف سرگودھا میں رمضان کی مناسبت سے تقریب

کمشنر سرگودھا کا تحصیل ساہی وال کا دورہ ہیڈ کوارٹر ہسپتال کا معائنہ

خوشاب کے داخلی و خارجی راستوں پر سکیورٹی ہائی الرٹ کر دی گئی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی