صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صوبائی ایکریڈیٹیشن کارڈ 2026 کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد

  • کراچی
صوبائی ایکریڈیٹیشن کارڈ 2026 کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد

کراچی(اسٹاف رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل پبلک ریلیشنز سندھ معیز الدین پیر زادہ کی زیر صدارت صوبائی ایکریڈیٹیشن کارڈ 2026 کے حوالے سے اجلاس کا انعقاد ہوا۔

اجلاس میں سال 2026 کے لیے ایکریڈیٹیشن کارڈز جاری کرنے کے حوالے سے تفصیلی گفتگو ہوئی ۔صوبائی ایکریڈیٹیشن کارڈز کمیٹی کے اراکین نے پرنٹ وا الیکٹرانک میڈیا سے تعلق رکھنے والے صحافیوں کو ایگریڈیٹیشن کارڈز کے اجراء کے حوالے سے پالیسی پر تفصیلی گفتگو کی اور اس کے حوالے سے اپنی تجاویز بھی پیش کیں، اجلاس میں اس بات پر اتفاق کیا گیا کہ پالیسی کے مطابق ہی ایکریڈیٹیشن کارڈ جاری کئے جائیں گے اور اس حوالے سے پریس کلبز اور میڈیا کے ادارے محکمہ اطلاعات سندھ سے بھرپور تعاون کریں گے ۔اجلاس میں ڈائریکٹر پریس انفارمیشن عبدالماجد خان، ڈائریکٹر لیگل فدا حسین بالادی، ڈائریکٹر پریس غلام سرور سمیجو، ڈویژنل ڈائریکٹر حیدرآباد شہزاد شیخ، ڈویژنل ڈائریکٹر میر پور خاص شبانہ چنہ، ڈپٹی ڈائریکٹر پریس انفار میشن اعجاز حیدر ، صدر کراچی پریس کلب فاضل جمیلی ،جنرل سیکریٹری پریس کلب اسلم خان ، پاکستان ایسوسی ایشن آف پریس فوٹو گرافرز کے عہدیدار اور کراچی یونین آف جرنلسٹ کے عہدیداران نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ایونیو ون، جوبلی، موہلنوال میں گندگی کے ڈھیر، رہائشی پریشان

شہر میں 133 سرکاری سکولوں کی عمارتیں خطرناک قرار

سعودی سفیر نواف بن سعید المالکی سے عبدالخبیر آزاد کی ملاقات

فنڈز کی عدم فراہمی سے نئے کلاس رومز کامنصوبہ متاثر

آئی جی کی بھکر حملے میں زخمی پولیو ورکر کی عیادت

چیف سیکرٹری کی جسٹس عالیہ نیلم سے ملاقات

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی