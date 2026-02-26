رمضان میں شاہراہوں پر ٹریفک کادباؤ، شہریوں کو مشکلات کا سامنا
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)ماہِ رمضان کے دوران شاہراہوں پر ٹریفک کے شدید دباؤ کی وجہ سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا ہے ۔کراچی میں سرکاری، نجی اور کاروباری اداروں میں بیک وقت چھٹی ہونے کے باعث شاہراہوں پر ٹریفک کا شدید دباؤ دیکھا جا رہا ہے۔
حکومت نے رمضان میں دفتر کے اوقات صبح 10 سے شام 4 بجے تک مقرر کیے ہیں۔اس سے پہلے سرکاری دفاتر کے اوقات صبح 8 سے 2 بجے ، نجی دفاتر 9 سے 3 یا پھر 4 بجے تک ہوتے تھے ۔شہر میں کاروباری، نجی اور سرکاری مراکز سے منسلک شاہراہوں پر غیر معمولی رش ہے ۔ جاری تعمیراتی کام بھی ٹریفک کا دباؤ بڑھنے کی بڑی وجہ قرار دیے جا رہے ہیں۔ سڑکوں کی ٹوٹ پھوٹ کے سبب ٹریفک کی روانی بری طرح متاثر ہے۔