صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سکھر :نجی سپر اسٹور انتظامیہ کی اسسٹنٹ کمشنر کیساتھ غنڈہ گردی

  • کراچی
سکھر :نجی سپر اسٹور انتظامیہ کی اسسٹنٹ کمشنر کیساتھ غنڈہ گردی

کوریج کیلئے پہنچنے والے صحافیوں پر بھی حملہ،فون چھین لئے ،سنگین نتائج کی دھمکیاں واقعہ کیخلاف صحافیوں کا احتجاج ، نوٹس لینے، اسٹور انتظامیہ کیخلاف کارروائی کا مطالبہ

سکھر (بیورو رپورٹ) نجی سپر اسٹور انتظامیہ کی اسسٹنٹ کمشنر نیو تعلقہ کے ساتھ غنڈہ گردی، کوریج کیلئے پہنچنے والے صحافیوں پر بھی حملہ۔ تفصیلات کے مطابق اسسٹنٹ کمشنر نیو تعلقہ سکھر بشریٰ منصور انصاری نے ٹیم کے ہمراہ پرائس کنٹرول کے سلسلے میں نیو تعلقہ میں قائم مختلف دکانوں کا دورہ، سرکاری نرخ سے زائد پر فروخت ہونے والی اشیاکا معائنہ کرتے ہوئے دکانداروں کو سرکاری لسٹ پر اشیا کی فروخت کی ہدایت دی ۔ دورے کے دوران جیسے ہی اسسٹنٹ کمشنر نیو تعلقہ سکھر بشریٰ منصور ٹیم کے ہمراہ ایئر پورٹ روڈ پر قائم نجی سپر اسٹور پہنچیں اور ریٹ لسٹ چیک کرنے لگیں تو اسٹور عملے نے ان پر دھاوا بول دیا اور باہر نکالنے کی کوشش کی ۔

اسٹور عملے اور نیو تعلقہ انتظامیہ کے مابین تلخ کلامی کی اطلا ع پر جیسے ہی میڈیا کے نمائندے کوریج کیلئے پہنچے اسٹور عملے نے پولیس کی موجودگی میں اے سی بشریٰ منصور سمیت صحافیوں کیساتھ ناروا سلوک کرتے ہوئے ان سے موبائل فون چھین لئے اور سنگین نتائج کی دھمکیاں دیں۔ بعد ازاں معزز شہریوں کی مداخلت پر اے سی بشریٰ منصور اپنا دورہ موخر کرتے ہوئے دفتر واپس چلی گئیں۔ صحافیوں کیساتھ ہونے والی تلخ کلامی اور موبائل فون چھینے والے واقعہ کے بعد سکھر اور گرد ونواح کی صحافی برادری میں تشویش کی لہر دوڑ گئی اور صحافیوں کی بڑی تعداد جائے وقوعہ پر پہنچ اور اسٹور عملے کی زیادتیوں کے خلاف بھرپور احتجاج ریکارڈ کراتے ہوئے حکام بالا سے واقعہ کا نوٹس لیتے ہوئے اسٹور عملے کے خلاف قانونی کارروائی اورصحافی برادری کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

سکیورٹی الرٹ شہر بھر میں ناکے کیمروں سے نگرانی

انسدادِ ڈینگی اقدامات تیز،محکموں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت

رجسٹرڈ محنت کشوں میں 10ہزار روپے کی تقسیم جاری

مین ہولز کی جیو ٹیگنگ 28 فروری تک مکمل کرنے کا حکم

روڈ سیفٹی آگاہی سیمینار، ٹریفک قوانین پر عمل درآمد کی تلقین

گرانفروشی پر کریک ڈاؤن، 6 دکاندار گرفتار، 7 دکانیں سیل

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ہم شاہ جہاں کے زمانے میں ہیں!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
موسم اور موسمیاتی تبدیلیاں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
رمضان کلچر
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
اِچی کاوا کا بوزنہ
عمران یعقوب خان
کنور دلشاد
طیارہ خریداری ، تصویر کا دوسرا رُخ
کنور دلشاد
سعود عثمانی
اعتدال‘ مگر اعتدال کے ساتھ
سعود عثمانی