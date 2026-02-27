کار شوروم پر بھتہ خوروں کی فائرنگ ایس ایم جی کے 16خول برآمد
کراچی(اسٹاف رپورٹر)نیو کراچی میں کار شوروم پر بھتہ خوروں کی جانب سے فائرنگ کا واقعہ پیس آیا۔۔
جس میں موٹر سائیکل سوار ملزمان نے بڑے ہتھیار سے فائرنگ کی۔پولیس حکام کے مطابق جائے وقوعہ سے ایس ایم جی کے 16 خالی خول ملے ۔ملنے والے خول فارنسک کے لیے بھجوادیے گئے ۔ فائرنگ سے کسی قسم کا جانی نقصان نہیں ہوا۔شوروم مالک کو جنوری میں بھی بھتے کی پرچی موصول ہوئی تھی۔ واقعہ میں گینگ وار بھتہ خور گروپ ملوث ہے ۔ واقعہ کے حوالے سے مزید تحقیقات کی جارہی ہیں۔