گیس چوروں کیخلاف کارروائی، ایک گرفتار، 1160کنکشن منقطع
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے گیس چوری کے خلا ف کریک ڈاؤن جاری ہے جس کے نتیجے ایک گرفتارجبکہ 1160 غیر قانونی گیس کنکشن منقطع کردیے گئے ۔۔۔
ایس ایس اینڈ سی جی ٹی او کے ساتھ سی آر ڈی تھیفٹ سیکشن، ڈسٹری بیوشن ڈپارٹمنٹ، ایس ایس جی سی پولیس اور مقامی پولیس نے مختلف مقامات پر متعدد چھاپے مارے ۔واٹر ہائیڈرینٹ فیکٹری، سعید آباد، بلدیہ پر چھاپہ مارا گیا جہاں مجرم کمپنی کی مین ڈسٹری بیوشن لائن سے براہ راست گیس چوری کر رہا تھا، مجرم رحیم اللہ کو موقع پر گرفتار کر کے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔رند گوٹھاسکیم 33 میں ایک اور چھاپے میں ٹیم نے ایک زیر زمین کنکشن کا پتہ لگایا،یہ کنکشن 250 گھرانوں کو گیس سپلائی کرنے کیلئے استعمال کیا جا رہا تھا، اس جرم میں ملوث چاند زیب خان ، ولی جان اور ملک داد چانڈیو کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ۔