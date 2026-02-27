صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گیس چوروں کیخلاف کارروائی، ایک گرفتار، 1160کنکشن منقطع

  • کراچی
گیس چوروں کیخلاف کارروائی، ایک گرفتار، 1160کنکشن منقطع

کراچی (اسٹاف رپورٹر)سوئی سدرن گیس کمپنی کی جانب سے گیس چوری کے خلا ف کریک ڈاؤن جاری ہے جس کے نتیجے ایک گرفتارجبکہ 1160 غیر قانونی گیس کنکشن منقطع کردیے گئے ۔۔۔

 ایس ایس اینڈ سی جی ٹی او کے ساتھ سی آر ڈی تھیفٹ سیکشن، ڈسٹری بیوشن ڈپارٹمنٹ، ایس ایس جی سی پولیس اور مقامی پولیس نے مختلف مقامات پر متعدد چھاپے مارے ۔واٹر ہائیڈرینٹ فیکٹری، سعید آباد، بلدیہ پر چھاپہ مارا گیا جہاں مجرم کمپنی کی مین ڈسٹری بیوشن لائن سے براہ راست گیس چوری کر رہا تھا، مجرم رحیم اللہ کو موقع پر گرفتار کر کے اس کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی۔رند گوٹھاسکیم 33 میں ایک اور چھاپے میں ٹیم نے ایک زیر زمین کنکشن کا پتہ لگایا،یہ کنکشن 250 گھرانوں کو گیس سپلائی کرنے  کیلئے استعمال کیا جا رہا تھا، اس جرم میں ملوث چاند زیب خان ، ولی جان  اور ملک داد چانڈیو کے خلاف ایف آئی آر درج کر لی گئی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چیف جسٹس لاہور ہائیکورٹ سے سیکرٹری ہائیکورٹ بار کی قیادت میں وفد کی ملاقات

سابق امیدوار پی پی 25زبیر سلمان کیانی کی پیپلز پارٹی میں شمولیت

ویٹرنری یونیورسٹی میں 558طلبہ میں لیپ ٹاپ تقسیم

لاہور ہائیکورٹ :ترقی نہ دینے پر سیکرٹری ایریگیشن کو 3ہفتے میں فیصلے کاحکم

پنجاب یونیورسٹی :شجرکاری مہم بارے تقریب ، آگاہی واک

جداگانہ الیکشن :رکن اسمبلی امجد علی جاوید سے مختلف مسیحی رہنماؤں کی ملاقات

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
نئے ارب پتی افسران
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
مشکل حالات اور ہم
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
جی ہاں! عمران خان کسی ڈیل کیلئے تیار نہیں
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افغانستان میں پناہ گزین دہشت گرد
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
جیفری چوسر کے دیس میں
اسد طاہر جپہ
امیر حمزہ
انسانی محبت اور موتی و مرجان
امیر حمزہ