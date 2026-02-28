صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاک افغان سرحد کی کشیدہ صورتحال، ٹریفک پولیس ہائی الرٹ

  • کراچی
پاک افغان سرحد کی کشیدہ صورتحال، ٹریفک پولیس ہائی الرٹ

کراچی (اسٹاف رپورٹر )پاک افغان سرحد کی موجودہ کشیدہ صورتحال کے تناظر میں ٹریفک پولیس کراچی کے تمام افسران و اہلکاروں کو فوری طور پر ہائی الرٹ رہنے کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔۔۔

ٹریفک کے نظام کو محفوظ بنانے اور کسی بھی ممکنہ ہنگامی صورتحال سے مؤثر طور پر نمٹنے کے لیے کیے گئے ہیں۔ ترجمان کے مطابق ڈی آئی جی پی ٹریفک کراچی کی جانب سے جاری کردہ احکامات کے مطابق تمام افسران و اہلکار دورانِ ڈیوٹی بلٹ پروف جیکٹس لازمی استعمال کریں گے ۔ہرپولیس کانسٹیبل کے پاس اسلحہ ہوگا، ہر ڈیوٹی پوائنٹ یا موبائل اسکواڈ میں تعینات افسران کے گروپ کے پاس کم از کم ایک سب مشین گن لازمی ہوگی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

سپیکر سے پرتگالی سفیر کی ملاقات،دوطرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال

امن و اما ن کی بحالی پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا،چیف کمشنر

علاج معالجے میں غفلت برداشت نہیں کی جائیگی،ڈی سی راولپنڈی

کمشنر کا ٹی ایچ کیو ہسپتال پنڈی گھیب کا دورہ،سہولیات کا جائزہ

شہریوں کی جان و مال کا تحفظ اولین ترجیح، آئی جی اسلام آباد

ڈی آئی جی کا مساجد کا دورہ، سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان