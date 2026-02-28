صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پاکستان، افغانستان جنگ وجدل سے فوری اعلانِ برأت کریں، تنظیم اسلامی

  • کراچی
پاکستان، افغانستان جنگ وجدل سے فوری اعلانِ برأت کریں، تنظیم اسلامی

ایک دوسرے پرحملوں کے دعوے ، قتل وغارت گری انتہائی تشویشناک، شجاع الدین شیخطاغوتی قوتیں مذموم مقاصد کے لئے مشرق وسطیٰ میں تنازعات کوہوا دے رہی ہیں، بیان

حیدر آباد (بیورو رپورٹ)پاکستان اور افغانستان فوری طور پر جنگ و جدل سے اعلانِ برأت کریں۔ برادر ہمسایہ مسلم ممالک صبر و تحمل اور صلح و سلامتی کی طرف آئیں۔ اِن خیالات کا اظہار تنظیم اسلامی کے امیر شجاع الدین شیخ نے ایک بیان میں کیا۔ اُنہوں نے کہا کہ گزشتہ 24گھنٹے کے دوران پاکستان اور افغانستان کا ایک دوسرے کے علاقوں پر حملوں کے دعوے اور قتل و غارت گری کرنا انتہائی تشویش ناک ہے ۔ حقیقت یہ ہے کہ طاغوتی قوتیں اپنے مذموم مقاصد کے حصول کے لیے مشرقِ وسطیٰ اور ہمارے خطے کے مسلم ممالک کے آپس کے تنازعات کو ہوا دے رہی ہیں۔ پھر یہ کہ باطل قوتیں یہ بھی جانتی ہیں کہ احادیثِ مبارکہ میں مستقبل کا جو منظرنامہ بیان کیا گیا ہے۔

اُس میں اُن کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ خراسان کا خطہ ہوگا، جس میں پاکستان کا کچھ حصّہ اور افغانستان بھی شامل ہیں۔ وہیں سے حضرت مہدیؓ کی نصرت اور یروشلم کی آزادی کے لیے افواج جائیں گی۔ لہٰذا وہ کسی قیمت پر پاک افغان تعلقات کو بہتر ہونے نہیں دے رہے ۔ اُنہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کو ایک دوسرے کا بھائی قرار دیا ہے ۔ اپنے مسلم بھائی کا ناحق قتل بہت بڑا جرم اور گناہ ہے۔ لہٰذا اسلامی اخوت کا تقاضا ہے کہ پاکستان اور افغانستان فوری طور پر باہم قتل و غارت گری کو بند کرکے مذاکرات کی طرف آئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

صرف 2سرکاری مذبحہ خانے فعال، جانور نجی سلاٹر ہائوسز پر ذبح

رمضان میں اشیا ئے خورونوش کی قیمتوں میں اضافہ چیلنج

5 مقامات سے بجلی چوری پکڑی گئی

ٹیکنیکل بورڈ:سالانہ امتحانات 2026 کے شیڈول کا اعلان

مختلف علاقوں میں کارروائیاں 102املاک سربمہر

خسرہ سے ہلاکتوں کے کیس کی سماعت، افسر ذاتی حیثیت میں طلب

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پاک افغان جنگ اور اہلِ مذہب کا مخمصہ
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
ہماری اشرافیہ اور اَنا کی تسکین
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈائیلاگ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے
افتخار احمد سندھو
جاوید حفیظ
آج کا مشرقِ وسطیٰ اور پاکستان
جاوید حفیظ
آصف عفان
رب مجھے معاف کرے
آصف عفان