  • کراچی
کراچی(اے پی پی)عزیز بھٹی پولیس نے اسٹریٹ کرائمز اورمنشیات فروشی میں ملوث 3مبینہ ملزمان کو گرفتار کرکے پستول ، 570گرام چرس، 22گرام کندانیہ ، موٹر سائیکل اورنقدی برآمدکرلی۔ ترجمان کے مطابق گرفتارملزمان میں شعیب ولد دلشاد علی، شوکت زمان ولد گل زمان اور عمران ولد اسماعیل شامل ہیں۔

