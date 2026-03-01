صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چمن سرحد پرشہید فوجی جوان جیکب آباد میں سپرد خاک

  • کراچی
چمن سرحد پرشہید فوجی جوان جیکب آباد میں سپرد خاک

جیکب آباد (نمائندہ دنیا)چمن بارڈر پر شہید ہونے والے فوجی جوان کی جیکب آباد میں سرکاری اعزاز کیساتھ تدفین کی گئی۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق چمن بارڈر پر ڈیوٹی کے دوران دشمنوں سے مقابلہ کرتے ہوئے شہید ہونے والے فوجی جوان الطاف حسین ملغانی کا جسد خاکی آبائی قصبہ بسم اللہ شاہ لایا گیا، جہاں سرکاری اعزا ز کے ساتھ تدفین کی گئی،شہید کی نماز جنازہ میں فوجی افسران اور سول حکام سمیت برادری کے افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ پاک فوج کے چاک و چوبند ستے نے میت کو سلامی دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اوموڈا اینڈ جیکو نشاط کا پارکو گنور لمیٹڈ کے ساتھ معاہدہ

جنرل ہسپتال انتظامیہ کی کارروائی ملنے والا کمسن بچہ ماں کے سپرد

گورنر کا بذریعہ ٹرین اسلام آباد سفر، عملے کااستقبال

وزیر ہاؤسنگ کی کھلی کچہری شہریوں کے مسائل سنے

ترقیاتی کاموں میں غفلت پر ایم ڈی واسا جہلم معطل

چکن کی قیمت میں 15روپے کلو اضافہ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
مجبوری کا آپریشن
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ان پُر خطر لمحات میں اپنا گھر تو ٹھیک ہو
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
The Art of War
رؤف کلاسرا
رشید صافی
پاک افغان کشیدگی کیوں بڑھی؟
رشید صافی
عمران یعقوب خان
بجلی، گیس اور خطِ افلاس
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
ایران بہانہ‘ پاکستان نشانہ
محمد عبداللہ حمید گل