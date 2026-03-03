صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جیکب آباد:ایس ایس پی فیضان علی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا

  • کراچی
جیکب آباد:ایس ایس پی فیضان علی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا

جیکب آباد (نمائندہ دنیا)ایس ایس پی جیکب آباد کیپٹن (ر) فیضان علی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ان کی آمد پر آفس اسٹاف، ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر، ڈی ایس پی کمپلینٹ سیل، ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی سٹی اور ڈی ایس پی صدر سمیت تمام ہیڈ آف برانچز کے افسران نے والہانہ استقبال کیا۔۔۔

ایس ایس پی جیکب آباد کیپٹن (ر) فیضان علی نے عہدے کا چارج سنبھال لیا۔ان کی آمد پر آفس اسٹاف، ڈی ایس پی ہیڈکوارٹر، ڈی ایس پی کمپلینٹ سیل، ڈی ایس پی لیگل، ڈی ایس پی سٹی اور ڈی ایس پی صدر سمیت تمام ہیڈ آف برانچز کے افسران نے والہانہ استقبال کیا۔ چارج سنبھالنے کے بعد ایس ایس پی نے پولیس ہیڈ کوارٹر میں قائم تمام برانچز و دفاتر کا معائنہ اور اہلکاروں سے ملاقات کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس