صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گورنر کا بلوچ کلچر ڈے پر خصوصی پیغام

  • کراچی
گورنر کا بلوچ کلچر ڈے پر خصوصی پیغام

کراچی (این این آئی)کامران خان ٹیسوری نے بلوچ کلچر ڈے کے موقع پر ملک بھر کی بلوچ عوام کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ بلوچ ثقافت ہماری قومی پہچان اور تاریخی ورثہ کا اہم حصہ ہے۔

انہوں نے اپنے خصوصی پیغام میں کہا کہ بلوچی روایات، خوبصورت لباس، دلکش موسیقی اور مثالی مہمان نوازی ہماری تہذیبی خوبصورتی کی عکاس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مضبوطی اس کی ثقافتی رنگا رنگی میں مضمر ہے اور یہی تنوع ہماری اصل طاقت ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بلوچ نوجوان تعلیم، ترقی اور قومی یکجہتی کے فروغ میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں جبکہ صوبہ سندھ میں بسنے والی بلوچ برادری بھی ملک کی تعمیر و ترقی میں فعال کردار ادا کر رہی ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
پیرِ تسمہ پا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ادھر دوڑ لگی ہوئی ہے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
نئی جنگ کے شعلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نظامِ حکمرانی پر آئی ایم ایف کی رپورٹ کا تنقیدی جائزہ
شاہد کاردار
رشید صافی
ایران میں رجیم چینج کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
کفار کی چالیں اور ان کا جواب
حافظ محمد ادریس