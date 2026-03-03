ہولی کاتہوار ہم آہنگی اور سندھ کے مشترکہ ثقافتی ورثے کا جشن ،سکھدیو ہمنانی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ حکومت کے ترجمان سکھدیو ہمنانی نے سندھ کی ہندو برادری کو ہولی کے موقع پر دلی مبارکباد پیش کی اور اس تہوار کو ہم آہنگی اور سندھ کی مشترکہ ثقافتی ورثے کا جشن قرار دیا۔
ہمنانی نے آئین کے تحت ضمانت شدہ مذہبی آزادی کے تحفظ کے لیے سندھ حکومت کے مضبوط عزم پر زور دیا۔ ان کی سفارش پر، سندھ پولیس کے انسپکٹر جنرل نے ہولی کے دوران ہندو برادری کی عبادت گاہوں اور اجتماعی مقامات پر مکمل سکیورٹی کو یقینی بنانے کے لیے ہدایات جاری کیں، جن میں حفاظتی اور خصوصی اقدامات شامل ہیں۔ہمنانی نے مزید بتایا کہ صدر آصف علی زرداری کی اپیل پر اور موجودہ صورتحال کو مدنظر رکھتے ہوئے ، سندھ کی ہندو برادری نے اس سال ہولی کی تقریبات منسوخ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ، تاکہ مسلم بھائیوں کے ساتھ یکجہتی کا اظہار اور رمضان کی حرمت کا احترام کیا جا سکے ۔ انہوں نے کہا کہ سندھ پاکستان کی ہندو آبادی کا سب سے بڑا مرکز ہے ، اور یہ تنوع ہماری اجتماعی شناخت کا حصہ ہے ۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری کی قیادت میں پاکستان پیپلزپارٹی کی سندھ حکومت برابری، وقار اور شمولیت کے اقدار کو فروغ دیتی ہے ۔