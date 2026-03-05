ٹریفک حادثات، دیوار گرنے سے بچے سمیت 3 جاں بحق، 4 زخمی
حب، محراب پور، لاڑکانہ(نمائندگان دنیا، بیورو رپورٹ)حب، محراب پور، لاڑکانہ میں ٹریفک حادثات اور دیوار گرنے سے 3 افراد جاں بحق، 4 زخمی ہوگئے۔
تفصیلات کے مطابق مکران کوسٹل ہائی وے ناکھٹی کے مقام پر کار اور ٹرک تصادم میں اﷲ بخش جاں بحق جبکہ 3 افراد زخمی ہو گئے ۔ ریسکیو ذرائع کے مطابق لاش اور زخمیوں کو ڈی ایچ کیو اسپتال اوتھل سے ابتدائی طبی امداد کے بعد شدید زخمیوں کو ٹراما سینٹر کراچی منتقل کردیاگیا۔ محراب پور کے قریب گاؤں عبد اللہ برڑو میں ٹریکٹر ٹرالی کی زد میں آکر معصوم بچہ فیضان قیوم جاں بحق ہوگیا۔ ڈرائیور فرار ہوگیا، جبکہ پولیس واقعہ کی تفتیش کر رہی ہے۔ لاڑکانہ کے نواب غیبی محلہ میں دیوار گرنے سے 14 سالہ عمران ولد معشوق شیخ اور 15 سالہ زین العابدین تنیو زخمی ہوگئے ، جنہیں ورثا نے تشویشناک حالت میں ٹراما سینٹر منتقل کیا، جہاں عمران شیخ زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دم توڑ گیا۔ جاں بحق اور زخمی لڑکوں کے ورثا کا کہنا تھا کہ اچانک دیوار گرنے سے واقعہ پیش آیا۔