صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم سے تفتیش کی ویڈیو وائرل، ایس ایس پی میرپور خاص کا نوٹس

  • کراچی
ملزم سے تفتیش کی ویڈیو وائرل، ایس ایس پی میرپور خاص کا نوٹس

میرپور خاص (بیورو رپورٹ) سوشل میڈیا پر ملزم کی تفتیش کی ویڈیو وائرل ہونے پر ایس ایس پی میرپورخاص سید فدا حسین شاہ نے سخت نوٹس لیتے ہوئے۔۔۔

 ڈی ایس پی سیٹلائٹ ٹاؤن اسلم جاگیرانی کو انکوائری کے احکامات جاری کردیے ، ملزم کی تفتیش کی ویڈیو کس طرح وائرل ہوئی، ڈی ایس پی سیٹلائٹ ٹاؤن اس معاملے پر مکمل انکوائری کرکے 3دن کے اندر رپورٹ ایس ایس پی کو پیش کرینگے ، مزید برآں، ویڈیو میں موجود مواد تفتیش کا سرکاری مؤقف نہیں۔ تفتیش مکمل ہونے کے بعد ہی سرکاری مؤقف جاری کیا جائے گا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

غیر قانوں کیمیکل اور تیزاب کی خریدوفروخت بڑے حادثے کا خطرہ

سرگودھا میں ترقیاتی منصوبوں کے لیے اسٹیک ہولڈرز کا اجلاس

جویریہ ظفر آہیر کی ایرانی سفیر سے ملاقات، حملے پر افسوس

آر پی او کی زیر صدارت کرائم میٹنگ‘ انسداد جرائم اقدامات پر زور

گورنمنٹ کالج آف ٹیکنالوجی میں مسجد یحییٰ کا سنگ بنیاد

ڈپٹی کمشنر میانوالی کی نگرانی میں پٹرول پمپس کی چیکنگ

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل