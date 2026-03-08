صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

رمضان میں عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا گیا،تیمورتالپور

  • کراچی
رمضان میں عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا گیا،تیمورتالپور

کراچی (آئی این پی )رکن سندھ اسمبلی تیمور تالپور نے کہا ہے کہ وفاقی حکومت نے رمضان کے مبارک مہینے میں عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا ہے۔

تیمورتالپور نے پٹرولیم قیمتوں میں 55 روپے فی لٹر اضافے پر شدید ردعمل دیتے ہوئے فیصلہ مستردکر دیا۔ تیمور تالپور کاکہنا ہے کہ وفاقی حکومت نے رمضان کے مبارک مہینے میں عوام پر مہنگائی کا ایٹم بم گرا دیا ہے ، پٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں تاریخی اضافہ ملکی معیشت کا پہیہ جام کر دے گا، رکن سند ھ اسمبلی کاکہناتھا کہ وفاق کی نااہلی کی سزا سندھ کے عوام اور صنعت کاروں کو دی جا رہی ہے ، قیمتوں میں اضافے سے ٹرانسپورٹیشن مہنگی اور عام آدمی کی پہنچ سے دور ہو جائے گی، اشیا خورونوش کی قیمتوں میں نیا طوفان آنے والا ہے۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پٹرول مہنگا ہونے پر مہنگائی کا نیا طوفان، شہری پریشان

آلودگی پھیلانیوالے 111 انڈسٹریل یونٹس کی شفٹنگ کا فیصلہ

ڈویلپمنٹ کمیٹی کا اجلاس ،منصوبوں کی بروقت تکمیل کا جائزہ

ایف ڈی اے ون ونڈو کاؤنٹر، 219 افراد کو ریلیف فراہم

ڈی سی ، اے سی کا بس سٹینڈ ، ٹریٹمنٹ پلانٹ کامعائنہ

قوانین پر عمل کرکے سفرمحفوظ بنائیں:ڈی سی ،ڈی پی او

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
آزمائش میں مبتلا
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
ہمتِ مسلمہ کی کوئی حد نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
امریکہ کو کون روکے؟
رؤف کلاسرا
رشید صافی
دیوارِ کابل میں دراڑیں
رشید صافی
عمران یعقوب خان
ہمارے گھوڑے کہاں کھو گئے؟
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
آیت اللہ خامنہ ای کی شہادت
محمد عبداللہ حمید گل