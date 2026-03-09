صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

مزار قلندر سے اغوا لڑکی خیر پور میرس سے بازیاب، 2گرفتار

  • کراچی
مزار قلندر سے اغوا لڑکی خیر پور میرس سے بازیاب، 2گرفتار

نائلہ چانڈیو کے ورثا کی رپورٹ پرپولیس کارروائی، گرفتار خواتین سے تفتیش جاریکرونڈی، مورو کے 2نوجوان بھی لاپتہ، اغوا کا شبہ، راجہ مل سرسوں بیچنے سہون گیا تھا

سہون، محراب پور (نمائندگان دنیا )سہون شریف میں مزار حضرت لعل شہباز قلندرؒ سے اغوا ہونے والی 12سالہ لڑکی نائلہ چانڈیو کو سہون پولیس نے خیرپورمیرس سے بازیاب کرالیا ہے ، ایس ایس پی جامشورو محمد ظفر صدیق چھانگا نے بتایا کہ لڑکی نائلہ چانڈیو کے ورثاء نے اغوا کی رپورٹ درج کرائی جس کے بعد ایس ایچ او سہون ذوالفقار اوڈہانو، انچارج ون فائیو مددگار منظور دل کی سربراہی میں پولیس ٹیم تشکیل دی ، پولیس ٹیم نے خیرپورمیرس میں چھاپہ مار کر نائلہ چانڈیوکو بازیاب کرالیا ہے ، جبکہ اغواکار دو خواتین کو بھی سہون پولیس نے گرفتار کرلیا ہے جن سے تفتیش جاری ہے ، انہوں نے کہا کہ لڑکی اغو ا کیس میں مزید گرفتاریاں بھی ہونگی، پولیس ٹیم اس کیس پر کام کررہی ہے ، امید ہے جلد اغواکار ملزمان گرفتار ہونگے ۔ ادھر کرونڈی شہر کا رہائشی نوجوان راجہ مل بھنگو بہن میں سرسوں بیچ کر واپس آتے ہوئے راستے سے لاپتہ ہوگیا ہے ، رکشہ شہر کے قریب سے لاوارث حالت میں ملا ہے ، ورثاء نے اغوا کا شک ظاہر کر دیا، مورو شہر کا رہائشی 28 سالہ نوجوان فیصل فراز کوریجو وین سے سہون گیا، لیکن واپس گھر نہیں آیا ہے ، ورثاء نے اغوا کا شک ظاہر کیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

رمضان نائٹ اسپورٹس فیسٹیول اختتام پذیر ہو گیا

سرگودھا پولیس کے افسران و جوانوں کو تعریفی سرٹیفکیٹ و نقد انعامات تقسیم

خاتون نے مذہب عیسائیت سے تائب ہو کر اسلام قبول کر لیا

گوہر ایوب کا ایم این اے مقداد علی خان کے والد کی رحلت پر اظہار افسوس

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

میانوالی کے 6تھانوں کے ایس ایچ اوز تبدیل

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی