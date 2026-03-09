صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اداروں کو غیر فعال اور کرپٹ بنا دیا گیا،پاسبان

  • کراچی
اداروں کو غیر فعال اور کرپٹ بنا دیا گیا،پاسبان

کراچی(این این آئی)پاسبان ڈیموکریٹک پارٹی کے چیئرمین الطاف شکور نے کہا ہے کہ کراچی کے عوام نے ہزاروں بلدیاتی نمائندے منتخب کیے ہیں مگر اس کے باوجود شہر میں گندگی، ٹوٹی سڑکیں اور ابلتے گٹر معمول بن چکے ہیں۔

منتخب کونسلرز ذمہ دارانہ انداز میں کام کریں تو کراچی کے بیشتر بلدیاتی مسائل مقامی سطح پر ہی حل ہو سکتے ہیں۔ کراچی میں 246 یونین کمیٹیوں میں بارہ سو سے زائد مقامی کونسلرز منتخب ہوئے ہیں، لیکن افسوس کی بات ہے کہ بہت سے علاقوں کی گلیاں اب بھی کچرے کے ڈھیروں سے بھری ہوئی ہیں،سندھ حکومت نے اداروں کو غیر فعال اور کرپٹ بنا دیا ہے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

فوڈاتھارٹی کے چھاپے ، مضر صحت دودھ مشروبات ضبط بھاری جرمانے

تجارتی مراکز میں شدید ترین ٹریفک جام ، معمول، شہری خوار

میپکو ، ایس او پیزپر عمل کیلئے سیفٹی واک، چیکنگ

بجلی چوروں کیخلاف کریک ڈاؤن، 216 افراد پکڑے گئے

شیعہ علماء کونسل کی پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلی

پاک فوج سے اظہار یکجہتی کیلئے ریلیاں،فول پروف سکیورٹی فراہم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی