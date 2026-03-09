صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لانڈھی تھانے کے اندر سے شہری کی موٹر سائیکل چوری،کیمرے بھی ناکام

  • کراچی
لانڈھی تھانے کے اندر سے شہری کی موٹر سائیکل چوری،کیمرے بھی ناکام

کراچی(اسٹاف رپورٹر)لانڈھی تھانے کی حدود سے شہری کی موٹر سائیکل چوری ہوگئی جبکہ سی سی ٹی وی کیمرے بھی ناکام رہے ۔

تفصیلات کے مطابق کراچی کے علاقے لانڈھی میں ایک انوکھا واقعہ پیش آیا ہے جہاں تھانے کے اندر سے شہری کی موٹر سائیکل چوری ہو گئی ہے ، حیرت انگیز طور پر تھانے میں لگے سی سی ٹی وی کیمرے بھی چور کا سراغ لگانے میں ناکام رہے ۔متاثرہ شہری کا ویڈیو بیان سامنے آیا ہے جس میں اس نے بتایا کہ اسے رقم کے لین دین کے ایک معاملے پر کمپلین سیل انچارج نے تھانے بلایا تھا۔شہری کے مطابق اس نے تھانے کے اندر کمپلین سیل انچارج کے سامنے ایس آئی ندیم کو اپنا بیان ریکارڈ کروایا۔ بیان ریکارڈ کروانے کے بعد جب وہ دو گھنٹے بعد تھانے سے باہر نکلا تو اس کی موٹر سائیکل غائب تھی۔شہری کا کہنا ہے کہ اس نے فوری طور پر مددگار 15 کو موٹر سائیکل چوری کی اطلاع دی۔ دوسری جانب پولیس حکام کا کہنا ہے کہ واقعے کے حوالے سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے اور متاثرہ شہری کی مدعیت میں مقدمہ بھی درج کیا جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

ایس ایس پی آپریشنز کاشہادت حضرت علی ؓ کے جلوس کے روٹ کا وزٹ ،سکیورٹی انتظامات جائزہ

اقلیتی برادری سے تعلق رکھنے والے مستحق افراد میں منیارٹیز کارڈز تقسیم

خواتین کو بااختیار بنانا پاکستان کی پائیدار ترقی کی کنجی ہے، روبینہ خالد

معاشی ترقی میں خواتین کا کلیدی کردار، فیصل راٹھور

خواتین معاشرے کی تعمیر، خاندان کی تربیت اور قومی ترقی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، طارق فضل

اسلام آباد، آپریشنل کمانڈرز کانفرنس، سکیورٹی کا جائزہ لیا

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہم اس بحران سے کیسے نکلیں؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
بڑا جھوٹ
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عالمی استعمار عمران خان سے خوفزدہ کیوں؟ …(2)
بابر اعوان
جاوید حفیظ
جنگ، سازشیں اور پاکستان
جاوید حفیظ
میاں عمران احمد
توانائی کی قیمتوں کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
ایران، کچھ تلخ حقائق
سعود عثمانی