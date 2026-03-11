صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایرانی پٹرول اورگٹکاماوا کی اسمگلنگ میں ملو ث 3ملزمان گرفتار

  • کراچی
ایرانی پٹرول اورگٹکاماوا کی اسمگلنگ میں ملو ث 3ملزمان گرفتار

کراچی(اے پی پی)موچکو پولیس نے حب ریور روڈ پراسنیپ چیکنگ کے دوران 3مبینہ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے غیر قانونی طور پر اسمگل کیا جانے والا 100لیٹر ایرانی پیٹرول اور50بورے گٹکاماوا برآمد کرکے۔۔۔

اسمگلنگ میں استعمال ہونے والی کار اور موٹر سائیکل کو بھی تحویل میں لے لیا ہے۔منگل کو ترجمان کیماڑی پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں تیمور، کاشف اور نزیر شامل ہیں۔گرفتارملزم تیمور بلوچستان سے کراچی موٹر سائیکل پر ایرانی پیٹرول اور ڈیزل اسمگل کرتا تھا۔پولیس نے ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش کا آغاز کردیا ہے ۔

 

