  • کراچی
اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن

کراچی(اے پی پی)تھانہ سائٹ بی کی حدود بلدیہ حب ریور روڈ پرپولیس نے اسمگلنگ کے خلاف جار ی کریک ڈاؤن کے دوران 2مبینہ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے اسمگل کیے جانے والے 10 کلو چاندی کے بسکٹس برآمدکرلیے۔۔۔

تھانہ سائٹ بی کی حدود بلدیہ حب ریور روڈ پرپولیس نے اسمگلنگ کے خلاف جار ی کریک ڈاؤن کے دوران 2مبینہ ملزمان کو گرفتار کرکے ان کے قبضے سے اسمگل کیے جانے والے 10 کلو چاندی کے بسکٹس برآمدکرلیے۔ منگل کو ترجمان کیماڑی پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں تیمور شاہ اور احمد شاہ شامل ہیں۔

 

