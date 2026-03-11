جھڈو:مڈل کلاسز کے پرچوں کی 60فیصد کم چھپائی، طلبا پریشان
بورڈ پر لکھ کر یا گروپ کی صورت پرچہ تقسیم کرکے سالانہ امتحان لیا جانے لگااسکول انتظامیہ ذمہ دار، کم فارم بھیجنے پرنوٹس جاری کرینگے ،ڈی او سیکنڈری
جھڈو (نمائندہ دنیا)سرکاری اسکولوں میں چھٹی سے لے کر آٹھویں کلاسز کے ہونے والے سالانہ امتحانات میں محکمہ تعلیم میرپورخاص کی نااہلی اور غیر ذمہ داری کے سبب 60 فیصد سے زائد سوالیہ پیپرز کم پرنٹ ہوئے ، پیپرز کی کمی کے سبب تعلقہ جھڈو کے امتحانی سینٹر شدید بد انتظامی کا شکار ہیں،امتحانی پیپرز کی کمی کی وجہ سے بلاک میں موجود انویجیلیٹر بورڈز پر سوالات لکھ کر بچوں سے امتحان لے رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایک امتحانی پرچہ 8 سے 10 طلبہ و طالبات کو دے دیا جاتا ہے جو گروپ کی شکل میں بیٹھ کر سوالوں کے جواب کاپی میں لکھ رہے ہیں امتحانی سینٹرز پر امتحانات کا تصور ختم ہو گیا ہے۔
سالانہ امتحانات میں اتنی سنگین غلطی نے محکمہ تعلیم کی کارکردگی پر سوال کھڑے کر دیے ہیں، ڈی او سیکنڈری میرپورخاص میر فضل تالپور کے مطابق سوالیہ پیپرز کی پرنٹنگ میں کمی کی وجہ اسکولز انتظامیہ ہے جنہوں نے ٹوٹل داخلہ کے بجائے صرف حاضر بچوں کے اٹینڈنٹ فارم بھیجے ہیں ان اسکولوں کی انتظامیہ کے خلاف شو کاز نوٹس جاری کریں گے اور انکوائری کے بعد جو ذمہ دار ہوں گے ان کے خلاف کارروائی ہو گی، دوسری جانب ذرائع کے مطابق تعلقہ جھڈو کے کچھ اسکولوں میں بچوں سے امتحانی فیس کے نام پر پیسے بھی لیے گئے ہیں۔