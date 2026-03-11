حادثات وواقعات، پنگریو، محراب پور میں 3افراد لقمہ اجل
راجہ تالاب میں ڈوبا، سنیل ٹرالی سے گرا، ٹرالی کی ٹکر سے علی گل چل بساٹرین کی زدمیں آکر زخمی ہونے والا چل بسا، غریب نوجوان کا اقدام خودکشی
پنگریو، محراب پور (نمائندگان)حادثات واقعات میں 3 افراد لقمہ اجل بن گئے ، جبکہ ٹرین کی زد میں آکر زخمی ہونے والا بھی چل بسا۔ پنگریو کے نواح ملکانی شریف تھرپارکر کے گاؤں چبریال لیاری کا رہائشی 22 سالہ راجا ولد عثمان اڈھیجو مویشی چرانے کے دوران تالاب میں ڈوب کر جاں بحق ہوگیا۔ گاؤں ڈابھی فارم کے رہائشی محنت کش انب بھیل کا پندرہ سالہ بیٹا سنیل کمار بھیل گنے کی لوڈنگ کے دوران ٹرالی گر کر دم توڑ گیا۔ محراب پور میں قومی شاہراہ پر ارسلان پٹرول پمپ کے قریب ٹرالر کی ٹکر سے ڈگری کالج کا کلرک علی گل راجپوت کچل کر جاں بحق ہو گیا۔
جبکہ ٹرین کی زد میں آکر زخمی ہونے والا نوجوان دوران علاج زندگی کی بازی ہار گیا، ادھر غربت کے مارے نوجوان نے دل برداشتہ ہوکر زہریلی دوا پی کر خودکشی کی کوشش کی، جسے ورثاء نے فوری طور پر اسپتال منتقل کیا، جہاں حالت خطرے سے باہر بتائی جاتی ہے ۔ تلہار میں راجو خانانی روڈ پر رکشہ الٹنے سے دو افراد حیدر اور اعجاز ملاح سخت زخمی ہوگئے ، زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا گیا ۔