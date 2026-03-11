میرپور خاص:صحت، تعلیم شعبوں میں اصل امیدوار نظر انداز، وکلا
فہرست میں ردوبدل ہائیکورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی ہے ، میر محمد نہڑی، سبحان سمیجوڈی ای اوسیکنڈری ملوث، خاندان کے 15افراد تقرر کرائے ، عدالت جائینگے ، پریس کانفرنس
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)ہائی کورٹ کے وکلا میر محمد نہڑی اور سبحان سمیجو نے پٹیشنرز علی انور شاہ، آصف علی، غلام مصطفیٰ، اسداللہ اور ریشم سمیت سینکڑوں امیدواروں کے ہمراہ پرہجوم پریس کانفرنس کرتے ہوئے الزام عائد کیا ہے کہ ہائی کورٹ میرپورخاص کے احکامات کے باوجود ایجوکیشن اور ہیلتھ ڈیپارٹمنٹ میں اصل امیدواروں کو نظر انداز کرکے جاری کردہ فہرست میں رد و بدل کیا گیا ہے ۔ وکلا کا کہنا تھا کہ عدالت کی جانب سے جاری فہرست میں مبینہ طور پر کم از کم پانچ سو نئے نام شامل کر دیے گئے ہیں، جس کے باعث اصل امیدواروں کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے اور یہ عمل ہائی کورٹ میرپورخاص کے حکم کی کھلی توہین ہے۔
انہوں نے کہا کہ اس معاملے پر نہ صرف عدالت سے رجوع کیا جائے گا بلکہ ملوث افسران کے خلاف اینٹی کرپشن میں بھی مقدمہ درج کرایا جائے گا۔ پریس کانفرنس میں مزید الزام لگایا گیا کہ ڈی ای او سیکنڈری نے فہرستوں میں مبینہ جعلسازی کرتے ہوئے اپنے ہی خاندان کے تقریباً 15 افراد کو تقرری کے آرڈر جاری کیے ، جن کا تعلق ان کے آبائی گاؤں اوڈانی سے بتایا جاتا ہے ۔ انہوں نے اس عمل کو میرٹ کی خلاف ورزی اور دیگر امیدواروں کے ساتھ زیادتی قرار دیا۔ وکلا اور امیدواروں نے اعلان کیا کہ اس معاملے پر بدھ کی صبح توہین عدالت کا کیس دائر کیا جائے گا اور متاثرہ امیدواروں کو انصاف دلانے کے لیے ہر قانونی راستہ اختیار کیا جائے گا۔