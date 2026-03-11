جھڈو، محراب پور میں آتشزدگی، کنفیکشنری دکان، 3گھر جل گئے
جھڈو، محراب پور (نمائندگان دنیا)جھڈو تھانے کے سامنے عبد الحق مارکیٹ میں کنفیکشری کی بند دکان میں اچانک آگ بھڑک اٹھی، اطلاع پر مالک دکان اشتیاق شیروانی نے موقع پر پہنچ کر اہل علاقہ کے ساتھ مل کر آگ پر قابو پایا۔۔۔
اس دوران دکان پر موجود ہزاروں روپے مالیت کا سامان راکھ ہو چکا تھا۔ ادھر محراب پور میں تین محنت کشوں کے گھر اور قیمتی سامان جل گیا، گاؤں گل حسن لاشاری میں چولہے کی چنگاری سے حاکم لاشاری، عجیب لاشاری اور صغیر لاشاری کے گھروں کو آگ لگ گئی جسے بجھاتے ہوئے اصغر علی لاشاری جھلس کر زخمی ہوگیا، جسے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ متاثرین کے مطابق تمام قیمتی سامان، لڑکیوں کا جہیز، فرنیچر، بستر، ملبوسات، برقی آلات جل گئے۔