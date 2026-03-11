میرپور خاص:ایس ایس پی کا21 رمضان جلوس کے روٹ کادورہ
سکیورٹی انتظامات کا جائزہ، مجالس کے انتظامات، سکیورٹی امور پر تبادلہ خیالضلعی انتظامیہ، پولیس کا تعاون سراہا، سید فدا نے تعاون کی یقین دہانی کرائی
میرپور خاص (بیورو رپورٹ)ایس ایس پی سید فدا حسین شاہ نے ڈپٹی کمشنر نواب سمیر لغاری کے ہمراہ 21 رمضان المبارک، شہادت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے میں نکالے جانے والے مرکزی ماتمی جلوس کے روٹ اور شہر کی اہم امام بارگاہوں کا دورہ کیا۔ اس موقع پر سکیورٹی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا تاکہ جلوس کے دوران امن و امان کو ہر صورت یقینی بنایا جا سکے دورے کے دوران ایس ایس پی اور ڈپٹی کمشنر نے مرکزی امام بارگاہ مکھن شاہ، حیدری امام بارگاہ سیٹلائٹ ٹاؤن، اور عزا خانہ زہرا سیٹلائٹ ٹاؤن کا بھی دورہ کیا جہاں انہوں نے منتظمین سے ملاقات کی اور جلوس و مجالس کے انتظامات اور سکیورٹی کے امور پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔
منتظمین کی جانب سے ضلعی انتظامیہ اور پولیس کے تعاون کو سراہتے ہوئے مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی گئی، بعد ازاں ایس ایس پی اور ڈپٹی کمشنر نے 21 رمضان المبارک کو شہر میں نکلنے والے مرکزی ماتمی جلوس کے روٹ کا بھی معائنہ کیا اور متعلقہ پولیس افسران کو ہدایات جاری کیں کہ جلوس کے دوران فول پروف سکیورٹی، ٹریفک کی روانی اور شہریوں کی سہولت کو یقینی بنایا جائے تاکہ عزادار حضرات پرامن ماحول میں اپنے مذہبی فرائض انجام دے سکیں۔ اس موقع پر ایس ایس پی سید فدا حسین شاہ نے کہا کہ پولیس امن کے قیام کیلئے ہر ممکن اقدامات کر رہی ہے، جلوس و مجالس کے دوران جامع سکیورٹی پلان کے تحت پولیس کے ساتھ دیگر قانون نافذ کرنیوالے ادارے بھی فرائض انجام دینگے تاکہ ضلع میں مکمل امن و امان برقرار رکھا جا سکے۔