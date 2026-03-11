صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہزاروں فرزندان اسلام اعتکاف بیٹھ گئے

  • کراچی
کراچی (این این آئی)ملک بھر کی طرح کراچی میں بھی ہزاروں فرزندان اسلام مساجد میں اعتکاف کیلئے بیٹھ گئے ۔متعکفین شوال کا چاند نظرآتے ہی اپنااعتکاف مکمل کرلیں گے ، بیشتر خواتین نے اپنے گھروں میں اعتکاف کیا ہے۔

 شہر میں نیومیمن مسجد بولٹن مارکیٹ، جامع مسجد آرام باغ، جناح مسجد برنس روڈ، گلزار حبیب سولجر بازار، فیضان مدینہ سبزی منڈی، تھانوی مسجد جیکب لائن، میمن مسجد مصلح الدین گارڈن، جامع مسجد امجدیہ عالمگیر روڈودیگر شہر کی چھوٹی بڑی مساجد شامل ہیں۔شہر کی مساجد میں اعتکاف کے انتظامات کوحتمی شکل دے دی گئی۔ 

 

