سیدناعلی المرتضیٰ کی دین کیلئے بے مثال خدمات ،علامہ شاہ عبد الحق
کراچی (این این آئی) جماعت اہلسنّت پاکستان کراچی کے علامہ سید شاہ عبد الحق قادری نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ نے دین اسلام کی ترویج و سربلندی کیلئے بے مثال خدمات انجام دیں۔۔۔
آپ علم فقہ کے ایسے ماہر تھے کہ مشکل سے مشکل فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کر لیتے ، انہوں نے عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ نے نو عمروں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا،حضرت علیؓ نے اپنی تما م صلا حیتیں دین کے تحفظ، اسلام کی بقا ء اور قرآن و سنّت کی ترویج کے لئے صرف کیں ، آپؓ کا شما ر عشرہ مبشرہ میں ہو تا ہے ۔اجتماعات سے ڈاکٹر سید عبد الوہاب قادری،علامہ سید عبد القادر شیرازی ودیگر نے حضرت علی المرتضیٰ ؓ کی دینی وملی خدمات کو خراج عقیدت پیش کیا۔