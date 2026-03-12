کیس کی فائل نہ ملنے پر عدالت کا اظہار برہمی
کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ میں سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل کی جانب سے کیس کی فائل نہ ملنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سماعت 16 اپریل تک ملتوی کردی۔
