صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کیس کی فائل نہ ملنے پر عدالت کا اظہار برہمی

  • کراچی
کیس کی فائل نہ ملنے پر عدالت کا اظہار برہمی

کراچی(اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائی کورٹ میں سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل کی جانب سے کیس کی فائل نہ ملنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سماعت 16 اپریل تک ملتوی کردی۔

سندھ ہائی کورٹ میں سندھ لوکل گورنمنٹ ترمیمی ایکٹ کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ اور جماعت اسلامی کی درخواستوں کی سماعت کے دوران سرکاری وکیل کی جانب سے کیس کی فائل نہ ملنے پر عدالت نے برہمی کا اظہار کرتے ہوئے سماعت 16 اپریل تک ملتوی کردی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

پٹرول پمپوں کے ذریعے لوٹ مار کا انکشاف

یومِ شہادت حضرت علی رضی اﷲعقیدت واحترام سے منایا گیا

ڈپٹی کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کی سائٹس کا دورہ

پرائس کنٹرول مجسٹریٹس کا مارکیٹوں اور بازاروں کا دورہ

پٹرول سمگلنگ میں ملوث افراد کیخلاف بروقت ایکشن لینے کا حکم

بہاولنگر کو موٹروے سے لنک کرنے پر کام کیا جائے ،صہیب بھرتھ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ثقافت کا نقصان اور ملکیت کا جھگڑا
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
کام صرف دعاؤں سے نہیں چلتے
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
صرف دس برس!
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
جنگِ ایران اور انسانی المیے
عمران یعقوب خان
نسیم احمد باجوہ
چڑیوں کی آنکھ کا تارا
نسیم احمد باجوہ
سعود عثمانی
میوزیم سے مسجد تک
سعود عثمانی